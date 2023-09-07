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Группа очень разных людей, которые в 1975 году жили в коммуне под названием "Вместе". На дворе 1999 год, а в коммуне осталось всего 2 человека. Чувствуя себя немного одиноко, они решили встретиться со своими старыми друзьями.
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