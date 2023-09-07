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Постер фильма Вместе-99
6.2
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6.2

Вместе-99

, 2023
Tillsammans 99
Дания, Швеция / комедия, драма / 18+
Постер фильма Вместе-99
6.2

О фильме

Группа очень разных людей, которые в 1975 году жили в коммуне под названием "Вместе". На дворе 1999 год, а в коммуне осталось всего 2 человека. Чувствуя себя немного одиноко, они решили встретиться со своими старыми друзьями.

В ролях

Давид Денсик
Давид Денсик
Хенрик Лундстрем
Fredrik
Густаф Хаммарстен
Густаф Хаммарстен
Göran
Шанти Рони
Шанти Рони
Klasse
Аня Лундквист
Lena
Лиза Линдгрен
Elisabeth
Йонас Карлссон
Йонас Карлссон
Lasse
Олле Сарри
Олле Сарри
Erik
Джессика Лидберг
Anna
Стен Льюнггрен
Birger
Клара Христианссон
Kompis
Режиссер Лукас Мудиссон
Сценарист Лукас Мудиссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Швеция
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 7 сентября 2023
Дата выхода
13 октября 2023 Дания A
30 мая 2024 Нидерланды 6
27 октября 2023 Норвегия A
24 февраля 2024 Сербия
20 октября 2023 Финляндия 7
6 июня 2024 Чехия
13 октября 2023 Швеция 7
22 мая 2024 Эстония
Сборы в мире $60 625
Производство Memfis Film, Film i Väst, SF Studios
Другие названия
Tillsammans 99, Together 99, Kimpassa 99, Tylko razem '99, Вместе-99, 公社1999

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 14 января 2026

Отзывы о фильме

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