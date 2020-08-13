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Vores mand i Amerika / The Good Traitor

Наш человек в Америке, 2020

2020 / Дания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Генрик Кауфманн – человек, чья биография так и просится на экран. Дипломат, «порвавший» отношения с правительством собственной страны: будучи послом Дании в США во время Второй мировой войны, он «именем короля» решился на противостояние марионеточным политикам в Копенгагене, за что был обвинён в государственной измене. Супруг дочери контр-адмирала ВВС США Шарлотты Макдугалл, вступивший в любовную связь с её сестрой. Даже смерть Кауфманна в 1963-м году – как глава из насыщенного роковыми страстями романа. С этого эпизода и начинается фильм – обстоятельный рассказ о замечательной необычной жизни во всех – и общественных, и личных – её проявлениях. Кристина Розендаль («Супервзрослые», «Идеалист») мастерски работает с воссозданием прошлого – не только его внешних примет, но и духа: темп повествования нетороплив, использование подвижных портативных камер сведено к минимуму; всё на экране соразмерно эстетике первой половины ХХ века. Также достоверен и Ульрих Томсен («Торжество», «Коммуна», «Новый папа»), выдающийся датский актёр, которому противоречивый образ Генрика Кауфманна пришёлся в пору.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 26 марта 2021
Премьера в мире 13 августа 2020
Возраст 16+
Режиссер
Кристина Розендаль
В ролях
Берн Горман
Берн Горман
Зои Таппер
Зои Таппер
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Росс МакКолл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наш человек в Америке 2 постера
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