Наш человек в Америке, 2020

Генрик Кауфманн – человек, чья биография так и просится на экран. Дипломат, «порвавший» отношения с правительством собственной страны: будучи послом Дании в США во время Второй мировой войны, он «именем короля» решился на противостояние марионеточным политикам в Копенгагене, за что был обвинён в государственной измене. Супруг дочери контр-адмирала ВВС США Шарлотты Макдугалл, вступивший в любовную связь с её сестрой. Даже смерть Кауфманна в 1963-м году – как глава из насыщенного роковыми страстями романа. С этого эпизода и начинается фильм – обстоятельный рассказ о замечательной необычной жизни во всех – и общественных, и личных – её проявлениях. Кристина Розендаль («Супервзрослые», «Идеалист») мастерски работает с воссозданием прошлого – не только его внешних примет, но и духа: темп повествования нетороплив, использование подвижных портативных камер сведено к минимуму; всё на экране соразмерно эстетике первой половины ХХ века. Также достоверен и Ульрих Томсен («Торжество», «Коммуна», «Новый папа»), выдающийся датский актёр, которому противоречивый образ Генрика Кауфманна пришёлся в пору.