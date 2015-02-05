Габриэль и Элиас — братья, один нелепее и незадачливее другого. Пока Габриэль сдерживает необъяснимые приступы тошноты, Элиас идет на свидание с женщиной-инвалидом, чтобы, воспользовавшись ее профессией психолога, взахлеб выболтать свой навязчивый сон. А тут еще у братьев умирает отец, оставив вместо завещания видеокассету с шокирующим признанием: никакой я вам не родственник, ваш настоящий биологический отец — Эвелио Танатос. Как выясняется, генетик с, в общем-то, мировым именем, правда, разжалованный научным сообществом за сомнительные эксперименты. В поисках корней Габриэль и Элиас отправляются на уединенный остров, где обнаруживают, что они у Танатоса не одни такие... Четвертый полнометражный фильм сверхпопулярного датского сценариста посрамляет скептиков, считающих, что все сюжеты в кино исчерпаны. Как бы не так: ловко комбинируя мотивы «Острова доктора Моро» и, скажем, «Техасской резни бензопилой», Андерс Томас Йенсен сочиняет озорной и совершенно неожиданный Гран-Гиньоль. Отдельное удовольствие — наблюдать, с каким вдохновением пятеро больших артистов (кроме Миккельсена и Денсика, это Николай Ли Каас, Николас Бро и Серен Маллинг) изображают генетически обделенное отребье, готовое в любую минуту задать друг другу взбучку. Стопроцентно брутальная киноманская радость.