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Постер фильма Мужики и куры
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6.6

Мужики и куры

, 2015
Mænd & høns
Дания, Германия / комедия, детектив / 18+
Постер фильма Мужики и куры
6.6

Причины посмотреть

Факты

О фильме

После смерти отца два чудаковатых брата узнают шокирующую правду: на самом деле их настоящий биологический отец – всемирно известный ученый-генетик, он жив и здоров и обитает совсем неподалеку. Габриэль и Элиас устремляются на его поиски и вскоре знакомятся с другими детьми профессора, среди которых один безумнее другого. Попытки разгадать семейные тайны обернутся для героев не самыми приятными открытиями о самих себе.

  • Старый санаторий, показанный в фильме, является лишь одной из частей санатория в Белице, неподалеку от Берлина. Комплекс насчитывает 60 зданий, построенных в период с 1898 по 1930 год. Во время Первой мировой войны санаторий использовали в качестве госпиталя, где, среди прочих, оказался однажды Адольф Гитлер. Комплекс чрезвычайно популярен среди кинокомпаний: так, например, здесь снимали “Пианиста” (2002) и “Операцию “Валькирия” (2008).
  • Отец главных героев носит фамилию Танатос, что на греческом означает "смерть".
  • Детский голос за кадром в начале и финале картины принадлежит дочери режиссера Андерса Томаса Йенсена Карен Мари.
  • “Мужики и куры” –  четвертый полнометражный фильм Андерса Томаса Йенсена. Мадс Миккельсен, Николай Ли Каас и Оле Теструп приняли участие во всех четырех первых картинах режиссера.
  • Пятый по счету совместный фильм для Мадса Миккельсена и Николая Ли Кааса.

Габриэль и Элиас — братья, один нелепее и незадачливее другого. Пока Габриэль сдерживает необъяснимые приступы тошноты, Элиас идет на свидание с женщиной-инвалидом, чтобы, воспользовавшись ее профессией психолога, взахлеб выболтать свой навязчивый сон. А тут еще у братьев умирает отец, оставив вместо завещания видеокассету с шокирующим признанием: никакой я вам не родственник, ваш настоящий биологический отец — Эвелио Танатос. Как выясняется, генетик с, в общем-то, мировым именем, правда, разжалованный научным сообществом за сомнительные эксперименты. В поисках корней Габриэль и Элиас отправляются на уединенный остров, где обнаруживают, что они у Танатоса не одни такие... Четвертый полнометражный фильм сверхпопулярного датского сценариста посрамляет скептиков, считающих, что все сюжеты в кино исчерпаны. Как бы не так: ловко комбинируя мотивы «Острова доктора Моро» и, скажем, «Техасской резни бензопилой», Андерс Томас Йенсен сочиняет озорной и совершенно неожиданный Гран-Гиньоль. Отдельное удовольствие — наблюдать, с каким вдохновением пятеро больших артистов (кроме Миккельсена и Денсика, это Николай Ли Каас, Николас Бро и Серен Маллинг) изображают генетически обделенное отребье, готовое в любую минуту задать друг другу взбучку. Стопроцентно брутальная киноманская радость.

В ролях

Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Elias
Давид Денсик
Давид Денсик
Gabriel
Николай Ли Каас
Николай Ли Каас
Gregor
Сёрен Маллинг
Franz
Николас Бро
Николас Бро
Josef
Stine Engberg Andersen
Epilog pige I
Рикке Луиза Андерссон
Sara
Ulla Asbjørn-Damsted
Gæst
Thor Bisbjerg
Hvid kittel II
Valdemar Bemmann Bredning
Boy I
Режиссер Андерс Томас Йенсен
Сценарист Андерс Томас Йенсен
Композитор Франс Бак, Йеппе Кос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Германия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 2 июля 2015
Премьера в мире 5 февраля 2015
Дата выхода
2 июля 2015 Германия
5 февраля 2015 Дания
9 октября 2015 США
21 января 2016 Словакия
25 мая 2016 Франция
14 января 2016 Чехия
11 сентября 2015 Эстония

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Другие названия
Mænd & høns, Men & Chicken, Barbati si puicute, Férfiak és csirkék, Hombres y gallinas, Män & höns, Män och höns, Mehed ja kanad, Men, Men and Chicken, Menn og høns, Mężczyźni i kurczaki, O kuratách a ľuďoch, O kuřatech a lidech, Vyrai ir viščiukai, Мужчины и куры, Мъже и пилета, メン＆チキン, 男人与鸡, Mænd og Høns, Maend og Hoens, 雞密真相

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 февраля 2021

Отзывы о фильме

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Мужики и куры

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