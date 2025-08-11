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40-летняя журналистка Эдит решает стать матерью с помощью анонимного донора. Однако воспитывать ребёнка в одиночку оказываются сложнее, чем ожидалось. Когда женщина неожиданно узнаёт личность донора, она решает разыскать его под предлогом проведения важного интервью, не подозревая, к каким последствиям это приведёт.
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