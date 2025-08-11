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Постер фильма Мать-одиночка
6.9
Мать-одиночка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мать-одиночка
6.9

Мать-одиночка

, 2025
Solomamma
Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва, Дания / комедия, драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Мать-одиночка
6.9
Пойду 0
Не пойду 0
Мать-одиночка - Трейлер
Мать-одиночка  Трейлер

О фильме

40-летняя журналистка Эдит решает стать матерью с помощью анонимного донора. Однако воспитывать ребёнка в одиночку оказываются сложнее, чем ожидалось. Когда женщина неожиданно узнаёт личность донора, она решает разыскать его под предлогом проведения важного интервью, не подозревая, к каким последствиям это приведёт.

В ролях

Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen
Trine
Селин Энгебристен
Dorte
Stine Fevik
Selma
Nasrin Khusrawi
Marie
Лиза Ловен Конгсли
Лиза Ловен Конгсли
Edith
Рольф Кристиан Ларсен
Thorbjørn
Pål Richard Lunderby
Aftenposten Journalist
Херберт Нордрам
Херберт Нордрам
Niels
Kaveh Tehrani
Redaktør
Stian Broen Aarhus
Afternposten journalist
Rørvik Stig
Aftenposten Journalist
Stig Rørvik
Aftenposten Journalist
Режиссер Janicke Askevold
Сценарист Jørgen Færøy Flasnes, Mads Stegger, Janicke Askevold
Композитор Карлис Аузанс, Paulius Kilbauskas, Vygintas Kisevicius
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия / Финляндия / Латвия / Литва / Дания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 августа 2025
Дата выхода
26 марта 2026 Венгрия 16
12 июня 2026 Испания
7 мая 2026 Италия
7 ноября 2025 Латвия N12
15 мая 2026 Литва N-13
28 мая 2026 Нидерланды 12
30 января 2026 Норвегия NR
14 октября 2026 Франция
11 июня 2026 Швейцария 12
Сборы в мире $91 037
Производство Bacon Copenhagen, Bacon Pictures Oslo, Bacon Stockholm
Другие названия
Solomamma, Csak egy anya, Noi Due Sconosciuti, Solo Mamma, Vieniša mama

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 7 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Мать-одиночка - Трейлер
Мать-одиночка Трейлер
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Отзывы о фильме

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