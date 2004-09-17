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5.9

Вернуть отправителю

, 2004
Return to Sender
Дания, Великобритания, США / драма, триллер / 18+
Постер фильма Вернуть отправителю
5.9

О фильме

Молодую женщину Шарлоту Кори приговаривают к смертной казни за похищение и убийство ребенка. Множество косвенных улик указывают на вину осужденной. В скором времени приговор будет приведен в исполнение. Но в этом мрачном деле слишком много загадок, которые так и не смогла распутать полиция. Адвокат осужденной всеми силами пытается обжаловать решение суда, поскольку уверена в невиновности своей подзащитной. Томящаяся в заключении Шарлота находит друга по переписке Фрэнка Ницше. С каждым письмом он все сильнее увлекается незнакомкой и однажды понимает, что безумно любит ее. До казни остаются считанные дни. Чтобы спасти Шарлоту, Фрэнк начинает собственное расследование.

В ролях

Конни Нильсен
Конни Нильсен
Charlotte Cory
Келли Престон
Келли Престон
Susan Kennan
Эйдан Куинн
Эйдан Куинн
Frank Nitzche
Марк Холтон
Joe Charbonic
Мэдисон Мюллер
Брайан Шуп
Тим Дейли
Тим Дейли
Martin North
Марк Райан
Марк Райан
Mark Schlesser
Сара-Мари Мальта
Julie
Сара-Мари Мальта
Julie
Bill Thomas
Gubby
Randy Colton
Joe Hammond
Режиссер Билле Аугуст
Сценарист Нил Пёрвис, Роберт Уэйд
Композитор Гарри Грегсон-Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 17 сентября 2004
Дата выхода
26 мая 2005 Россия Lizard
26 мая 2005 Беларусь
24 июня 2005 Дания
13 января 2006 Испания
15 ноября 2005 Италия
26 мая 2005 Казахстан
17 сентября 2004 Канада
29 января 2005 США
26 мая 2005 Украина
MPAA R
Бюджет $7 600 000
Сборы в мире $326 563
Производство Audley Films LLP, Moviefan Scandinavia A/S, Number 9 Films
Другие названия
Return to Sender, Death Row, Na Linha da Morte, Sentencia de muerte, Convicted, Geschäft mit dem Tod, Katadikasmeni se thanato, L'ora della verità, Sugrąžinti siuntėjui, Zwrot do nadawcy, Καταδικασμένη σε θάνατο, Вернуть отправителю, Повернути відправнику, 退给发信人, 退信, 罪犯, 等待审判, 死刑复活, 无人查收

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 3 июня 2024

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