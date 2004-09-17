Молодую женщину Шарлоту Кори приговаривают к смертной казни за похищение и убийство ребенка. Множество косвенных улик указывают на вину осужденной. В скором времени приговор будет приведен в исполнение. Но в этом мрачном деле слишком много загадок, которые так и не смогла распутать полиция. Адвокат осужденной всеми силами пытается обжаловать решение суда, поскольку уверена в невиновности своей подзащитной. Томящаяся в заключении Шарлота находит друга по переписке Фрэнка Ницше. С каждым письмом он все сильнее увлекается незнакомкой и однажды понимает, что безумно любит ее. До казни остаются считанные дни. Чтобы спасти Шарлоту, Фрэнк начинает собственное расследование.

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