Молодую женщину Шарлоту Кори приговаривают к смертной казни за похищение и убийство ребенка. Множество косвенных улик указывают на вину осужденной. В скором времени приговор будет приведен в исполнение. Но в этом мрачном деле слишком много загадок, которые так и не смогла распутать полиция. Адвокат осужденной всеми силами пытается обжаловать решение суда, поскольку уверена в невиновности своей подзащитной. Томящаяся в заключении Шарлота находит друга по переписке Фрэнка Ницше. С каждым письмом он все сильнее увлекается незнакомкой и однажды понимает, что безумно любит ее. До казни остаются считанные дни. Чтобы спасти Шарлоту, Фрэнк начинает собственное расследование.
ПроизводствоAudley Films LLP, Moviefan Scandinavia A/S, Number 9 Films
Другие названия
Return to Sender, Death Row, Na Linha da Morte, Sentencia de muerte, Convicted, Geschäft mit dem Tod, Katadikasmeni se thanato, L'ora della verità, Sugrąžinti siuntėjui, Zwrot do nadawcy, Καταδικασμένη σε θάνατο, Вернуть отправителю, Повернути відправнику, 退给发信人, 退信, 罪犯, 等待审判, 死刑复活, 无人查收
Рейтинг фильма
5.9
Оцените10 голосов
6.3IMDb
Обновлено 3 июня 2024
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате