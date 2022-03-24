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Siunissaq - Det Sidste Menneske
Последний человек, 2022
2022 / Дания / Гренландия
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Жанр:
документальный
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Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
24 марта 2022
Режиссер
Ивало Франк
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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