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На носу Хэллоуин, и Асгер хочет провести его со своими друзьями, устраивая разные шалости. Но его планы внезапно меняются, когда пропадает его младшая сестра Петра. Скрывая пропажу сестры от мамы, Асгер теперь вынужден объединить силы с Эстер, с которой они никогда не ладили. Впереди молодых людей ожидает веселое и полное сюрпризов приключение, в котором они открывают что-то новое и о себе.
|7 октября 2021
|Дания
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