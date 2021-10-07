Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Исчезновение в ночь на Хэллоуин
5.9
Киноафиша Фильмы Исчезновение в ночь на Хэллоуин
5.9

Исчезновение в ночь на Хэллоуин

, 2021
Forsvundet til Halloween
Дания / семейный / 18+
Постер фильма Исчезновение в ночь на Хэллоуин
5.9

О фильме

На носу Хэллоуин, и Асгер хочет провести его со своими друзьями, устраивая разные шалости. Но его планы внезапно меняются, когда пропадает его младшая сестра Петра. Скрывая пропажу сестры от мамы, Асгер теперь вынужден объединить силы с Эстер, с которой они никогда не ладили. Впереди молодых людей ожидает веселое и полное сюрпризов приключение, в котором они открывают что-то новое и о себе.
 

В ролях

Саймон Сирс
Саймон Сирс
Vikar
Сами Дарр
John
Катинка Эверс-Янсен
Esther
Марьяна Янкович
Tina Lindqvist
Макс Кайсен Хэйруп
Svend
Hannah Glem Zeuthen
Petra Lindqvist
Storm Exner Fjæstad
Asger Lindqvist
Jakob Fauerby
Tyv
Лизе Бааструп
Mary
Stine Primdahl
Lærerinde Julie
Режиссер Филип Т. Педерсен
Сценарист Пелле Мёллер
Композитор Lasse Elkjær
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 7 октября 2021
Дата выхода
7 октября 2021 Дания 7
Производство Copenhagen Bombay
Другие названия
Forsvundet til Halloween, Ein völlig verrücktes Halloween, Forsvunnet på Halloween, Halloweenhelden, Halloweeni luuremäng, Il mistero di Halloween, Luurajad: põnev öö, Noc z dreszczykiem, S(p)ökarna - Thrillerkvällen, Schauriges Halloween, The seekers: Thrill night, Пригоди на Гелловін

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 2 ноября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Пыльные шторы блэкаут больше не в моде: в Европе давно окна закрывают иначе — в России только начали
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
«Ковбоя Бибопа» зря считают одним из лучших аниме в истории: эти 3 тайтла уложат Спайка Шпигеля на лопатки (без «Титанов» и «Магички»)
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше