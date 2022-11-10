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Постер фильма Магическая машина времени
5.2
Киноафиша Фильмы Магическая машина времени
5.2

Магическая машина времени

, 2022
Julemandens datter 3: Den magiske tidsmaskine
Дания / приключения, комедия, семейный / 18+
Постер фильма Магическая машина времени
5.2

О фильме

Школа Санта-Клаусов готовится к важному событию — все в предвкушении праздника и веселья. Но неожиданно директор школы устраивает собрание, на котором сообщает, что Рождество в этом году отменяется. Ученица Люсия не согласна с таким решением, поэтому с помощью другого ученика и машины времени путешествует в 1897 год, чтобы узнать, что же случилось с их директором в детстве. Люсию и зрителей вместе с ней ждёт увлекательное путешествие в старинный Выборг.

В ролях

Сесилия Лоффредо
Lucia
Herman Knop
Valdemar
Мартин Бух
Мартин Бух
Julius
Томас Бо Ларсен
Томас Бо Ларсен
Von Ravn
Миа Лине
Claudia
Leonard Mangheni Sommer Ipsen
Elias
Ульф Пильгор
Rektor
Керстен Лефельдт
DR. Herz
Джейкоб Хаугорд
Jens Boye
Кристиан Халкен
Litteramus
Режиссер Кристиан Дюэкьер
Сценарист Кристиан Дюэкьер, Ларс Т. Теркилдсен
Композитор Кристиан Эйднес Андерсен, Никлас Шмидт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 ноября 2022
Дата выхода
10 ноября 2022 Дания 7
10 ноября 2022 Норвегия 6
24 ноября 2023 Польша
1 декабря 2023 Эстония
Сборы в мире $299 723
Производство Deluca Film
Другие названия
Julemandens datter 3: Den magiske tidsmaskine, All I Want for Christmas: The Magic Time Machine, All I Want for Christmas - Un Magico Viaggio, Julenissens datter 3 - Den magiske tidsmaskinen, Jultomtens dotter - Den magiska tidsmaskinen, Kõik, mida soovin jõuludelt 3. Maagiline ajamasin, Η μαγική μηχανή των Χριστουγέννων, Всі чекають на Різдво: Магічна машина часу, Магическая машина времени, Дъщерята на Дядо Коледа 3: Магическа машина на времето, Julemandens Datter 3 Den Magiske Tidsmaskine

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 17 ноября 2023

Отзывы о фильме

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