Школа Санта-Клаусов готовится к важному событию — все в предвкушении праздника и веселья. Но неожиданно директор школы устраивает собрание, на котором сообщает, что Рождество в этом году отменяется. Ученица Люсия не согласна с таким решением, поэтому с помощью другого ученика и машины времени путешествует в 1897 год, чтобы узнать, что же случилось с их директором в детстве. Люсию и зрителей вместе с ней ждёт увлекательное путешествие в старинный Выборг.
|10 ноября 2022
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