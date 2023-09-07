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Постер фильма Рай полыхает
6.7
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6.7

Рай полыхает

, 2023
Paradiset brinner
Дания, Финляндия, Италия, Швеция / драма / 18+
Постер фильма Рай полыхает
6.7

В ролях

Bianca Delbravo
Laura
Dilvin Asaad
Mira
Safira Mossberg
Steffi
Ида Энгволь
Hannah
Митья Сирен
Sasha
Марта Олденбург
Zara
Ellie Ghanati
Micai
Alexander Öhrstrand
Hannah's Husband
Isabella Kjellberg
Sandra
Baker Karim
Abbe
Режиссер Mika Gustafson
Сценарист Mika Gustafson, Alexander Öhrstrand
Композитор Giorgio Giampà
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Финляндия / Италия / Швеция
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 февраля 2025
Премьера в мире 7 сентября 2023
Дата выхода
25 сентября 2025 Бразилия 18
30 августа 2024 Великобритания 15
7 июня 2024 Испания
14 марта 2024 Литва N7
19 апреля 2024 Финляндия Tulossa
28 августа 2024 Франция
27 октября 2023 Швеция 11
18 декабря 2024 Южная Корея 19
Сборы в мире $51 664
Производство Hobab, IntraMovies, Toobox
Другие названия
Paradiset brinner, Paradise Is Burning, O Paraíso Queima, Paradaiseu ijeu bening, Paradiset brænder, Paradisul în flăcări, Paraíso em Chamas, Raj w płomieniach, Siskoni, Sisters, Zilált éden, Палаючы рай, Пылающий рай

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 27 февраля 2024

Отзывы о фильме

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