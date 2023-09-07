В ролях
Alexander Öhrstrand
Hannah's Husband
Isabella Kjellberg
Sandra
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Mika Gustafson
Сценарист
Mika Gustafson, Alexander Öhrstrand
Композитор
Giorgio Giampà
Детали фильма
Страна
Дания / Финляндия / Италия / Швеция
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
21 февраля 2025
Премьера в мире
7 сентября 2023
Дата выхода
|25 сентября 2025
|Бразилия
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|18
|30 августа 2024
|Великобритания
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|15
|7 июня 2024
|Испания
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|14 марта 2024
|Литва
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|N7
|19 апреля 2024
|Финляндия
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|Tulossa
|28 августа 2024
|Франция
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|27 октября 2023
|Швеция
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|11
|18 декабря 2024
|Южная Корея
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|19
Сборы в мире
$51 664
Производство
Hobab, IntraMovies, Toobox
Другие названия
Paradiset brinner, Paradise Is Burning, O Paraíso Queima, Paradaiseu ijeu bening, Paradiset brænder, Paradisul în flăcări, Paraíso em Chamas, Raj w płomieniach, Siskoni, Sisters, Zilált éden, Палаючы рай, Пылающий рай