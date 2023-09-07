Страна Дания / Финляндия / Италия / Швеция

Продолжительность 1 час 48 минут

Год выпуска 2023

Премьера онлайн 21 февраля 2025

Премьера в мире 7 сентября 2023

Дата выхода 25 сентября 2025 Бразилия 18 30 августа 2024 Великобритания 15 7 июня 2024 Испания 14 марта 2024 Литва N7 19 апреля 2024 Финляндия Tulossa 28 августа 2024 Франция 27 октября 2023 Швеция 11 18 декабря 2024 Южная Корея 19

Сборы в мире $51 664

Производство Hobab, IntraMovies, Toobox