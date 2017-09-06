Борг/Макинрой, 2017

Картину «Борг/Макинрой» снял датчанин Янус Мец Педерсен (сериал «Настоящий детектив», «Броненосец»). В картине снялись известные актёры: Шайа ЛаБаф («Трансформеры», «Самый пьяный округ в мире»), Стеллан Скарсгард («Тор», «Умница Уилл Хантинг»), Сверрир Гуднасон («Девушка по вызову», «Вальс для Моники»), Дэвид Бамбер («Король говорит!», «Идентификация Борна») и другие.

В основе сюжета фильма «Борг/Макинрой» лежит одно из самых известных противостояний в истории. Действие разворачивается в 1980 году во время финала Уимблдонского турнира. Холодный швед Бьорн Борг и вспыльчивый американец Джон Макинрой встретились на теннисной площадке, чтобы один из них стал чемпионом. Это была не просто встреча соперников, а битва двух характеров, казалось бы, таких разных, но при этом очень похожих.