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Борг/Макинрой Борг/Макинрой
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Borg/McEnroe

Борг/Макинрой, 2017

2017 / Швеция / Дания / Финляндия
7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картину «Борг/Макинрой» снял датчанин Янус Мец Педерсен (сериал «Настоящий детектив», «Броненосец»). В картине снялись известные актёры: Шайа ЛаБаф («Трансформеры», «Самый пьяный округ в мире»), Стеллан Скарсгард («Тор», «Умница Уилл Хантинг»), Сверрир Гуднасон («Девушка по вызову», «Вальс для Моники»), Дэвид Бамбер («Король говорит!», «Идентификация Борна») и другие.

В основе сюжета фильма «Борг/Макинрой» лежит одно из самых известных противостояний в истории. Действие разворачивается в 1980 году во время финала Уимблдонского турнира. Холодный швед Бьорн Борг и вспыльчивый американец Джон Макинрой встретились на теннисной площадке, чтобы один из них стал чемпионом. Это была не просто встреча соперников, а битва двух характеров, казалось бы, таких разных, но при этом очень похожих.

- «Борг/Макинрой» - второй фильм режиссёра Януса Меца Педерсена и первый за последние семь лет

- Бьорн Борг и Джон Макинрой встречались друг с другом в 22 матчах в период с 1978 по1981

- Шайа ЛаБаф и Стеллан Скарсгард играли вместе в «Нимфоманке», однако у них не было совместных сцен

Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы зрителей.

Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью - быть лучшим!

7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 октября 2017
Премьера в мире 6 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Янус Мец Педерсен
Янус Мец Педерсен
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Тува Новотны
Тува Новотны
Дэвид Бамбер
Дэвид Бамбер
Сверрир Гуднасон
Сверрир Гуднасон
Все актеры и съемочная группа
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Борг/Макинрой
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Двадцатичетырехлетний швед Бьерн Борг (Сверрир Гуднасон) готовится войти в историю спорта и выиграть пятый кубок Уимблдона или феерично опозориться перед журналистами и фанатами, узнающими звезду тенниса не только в белых шортиках на корте, но и на улице. Напряжение колоссальное, у Борга сдают нервы, тренер (Стеллан Скарсгард) и подружка (Тува Новотны) теряют контроль над скандинавским гладиатором. Последней, кстати, не так интересен исход турнира, как предстоящее бракосочетание. Но если Борг…
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Дмитрий Шилов 4 октября 2017, 23:26
Джентльмен и бунтарь
Я люблю спортивные драмы в кино со времен своего детства. "Рокки" навсегда останется эталоном фильма о противостоянии… Читать дальше…
Светлана 10 октября 2017, 11:53
"Борг/Макинрой", пожалуй, один из самых недооцененных проектов 2017 г. Наконец спортивная драма из банальной картины с достижением своих целей и … Читать дальше…
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7 октября 2017 16:40
«Киноафиша» провела показ фильма «Борг/Макинрой» Вчера в кинотеатре «Люксор в ТРК Континент» прошел показ спортивной драмы «Борг/Макинрой» с Шайа ЛаБафом и Стелланом Скарсгардом. Мероприятие организовали федеральный портал
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5 октября 2017 13:35
В Петербурге пройдет показ фильма «Борг/Макинрой» от «Киноафиши» 4 октября в кинотеатре «Люксор в ТРК Континент» состоится показ спортивной драмы «Борг/Макинрой» с Шайа ЛаБафом и Стелланом Скарсгардом. Мероприятие организуют федеральный
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29 сентября 2017 22:52
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