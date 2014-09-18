Мистериум. Охотники на фазанов, 2014

Два доблестных сотрудника отдела Q, детективы Мёрк и Ассад – «араб и псих», как величают их завистливые коллеги – снова в строю. Теперь в их распоряжении еще и секретарша, отчаянная рыжая Роза (Иоханна Луиза Шмидт), которая и кофе варит так, что даже нелюдимый Мёрк расщедрится на похвалу, и в работу погружается с полной самоотдачей. А поработать есть над чем: бывший комиссар полиции кончает с собой, успев перед смертью обратиться к Мёрку с мольбой – найти истинных убийц своих детей. Дело давно закрыто, предполагаемый виновник отсидел 5 лет – такой малый срок трудно списать только на невменяемость и несовершеннолетие преступника. Вопреки противодействию руководства, трио из Q начинает ворошить прошлое – расследование приводит в элитную школу Гиффенхольм, где учатся отпрыски власть предержащих...