Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Разбой" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мистериум. Охотники на фазанов Мистериум. Охотники на фазанов
Киноафиша Фильмы Мистериум. Охотники на фазанов
Fasandræberne

Мистериум. Охотники на фазанов, 2014

2014 / Дания / Швеция / Германия
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Суровый и вспыльчивый Карл Морк и сириец Асад – руководители следственного отдела полиции в Копенгагене. Однажды к Карлу обращается бывший сотрудник органов: его детей когда-то жестоко убили, а дело так и не было раскрыто. Полиция бессильна, и безутешный отец кончает жизнь самоубийством. Детективы намерены восстановить справедливость. Они начинают расследовать сложное дело, чтобы выяснить, что в действительности произошло в далеких 90-х в одном из самых престижных закрытых школ в стране.

  • Детективный триллер основан на сюжете одноименного датского романа, второй части серии детективов о Карле и его напарнике.
  • Для Иоганны Луизы Шмидт это первая работа в художественном кинематографе.
  • Актриса, исполнившая роль Кимми в эпизоде о событиях двадцатилетней давности, в действительности всего на пять лет младше Даники Чурчич, которая играет взрослую Кимми.
  • В год выхода фильм стал самой кассовой кинолентой в Дании. Было продано почти 750 тысяч билетов.
  • Сюжет является отсылкой к реальному двойному убийству, совершенному в ту же дату – жертвами были Николь Браун Симпсон и ее приятель, а дело стало одним из легендарных «процесов века» в Америке.

Два доблестных сотрудника отдела Q, детективы Мёрк и Ассад – «араб и псих», как величают их завистливые коллеги – снова в строю. Теперь в их распоряжении еще и секретарша, отчаянная рыжая Роза (Иоханна Луиза Шмидт), которая и кофе варит так, что даже нелюдимый Мёрк расщедрится на похвалу, и в работу погружается с полной самоотдачей. А поработать есть над чем: бывший комиссар полиции кончает с собой, успев перед смертью обратиться к Мёрку с мольбой – найти истинных убийц своих детей. Дело давно закрыто, предполагаемый виновник отсидел 5 лет – такой малый срок трудно списать только на невменяемость и несовершеннолетие преступника. Вопреки противодействию руководства, трио из Q начинает ворошить прошлое – расследование приводит в элитную школу Гиффенхольм, где учатся отпрыски власть предержащих...

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 18 сентября 2014
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Миккел Норгаард
В ролях
Николай Ли Каас
Николай Ли Каас
Фарес Фарес
Фарес Фарес
Пилу Асбек
Пилу Асбек
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Мистериум: Начало
Мистериум: Начало (2013)
5.5
Кандидат
Кандидат (2008)
7.857143
Метропия
Метропия (2009)
7.1
Шальные деньги: Стокгольмский нуар
Шальные деньги: Стокгольмский нуар (2012)
7.0588236
Наемник
Наемник (2022)
7.2413793
Журнал 64
Журнал 64 (2018)
7.4
Случай в отеле «Нил Хилтон»
Случай в отеле «Нил Хилтон» (2017)
6.818182
Заговор в Каире
Заговор в Каире (2022)
6.642857
Фильм находится в подборках
Фильмы про школу и подростков Фильмы про школу и подростков
Постер фильма Мистериум. Охотники на фазанов 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мистериум. Охотники на фазанов смотреть онлайн

Мистериум. Охотники на фазанов

Похожие фильмы онлайн

Мистериум: Начало
 
Наемник
 
Журнал 64
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше