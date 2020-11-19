Рыцари справедливости, 2020

В центре сюжета загадочная трагедия, произошедшая в одном вагоне поезда. Там погибает жена главного героя, и теперь военный Маркус должен как можно скорее приехать домой к своей дочери Матильде, чтобы помочь ей пережить потерю матери и самому справиться с обрушившимся несчастьем. Сначала все случившееся кажется просто роковым невезением, но что, если смерть женщины не является обычной случайностью?

Математик Отто, который также был в поезде и видел катастрофу и ее последствия собственными глазами, считает, что за ней стоит крупный заговор группы преступников. Мужчина и его эксцентричные друзья Леннарт и Эмменталер убеждены, что все это было спланированным убийством, при котором погибли невинные граждане. Они начинают искать Марка, которому пытаются объяснить, что его жена попросту стала жертвой, оказавшись не в том месте и не в то время. Теперь вдовец жаждет отомстить за свою любимую и вместе со своими новыми знакомыми отправляется на поиски справедливости.

Герои начинают собирать всю возможную информацию, которую они могут достать благодаря уму, находчивости и удаче. Ведь команда мстителей состоит из умнейших математиков, которые выступают против любых жертв, и Маркуса, готового перейти все границы ради возмездия.

Действие картины «Рыцари справедливости» разворачивается в необычной вселенной датского режиссера Андерса Томаса Йенсена, в которой гармонично смешиваются абсурд, насилие, специфический юмор и глубокие философские вопросы о смысле жизни.