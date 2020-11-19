Рыцари справедливости, 2020

В центре сюжета загадочная трагедия, произошедшая в одном вагоне поезда. Там погибает жена главного героя, и теперь военный Маркус должен как можно скорее приехать домой к своей дочери Матильде, чтобы помочь ей пережить потерю матери и самому справиться с обрушившимся несчастьем. Сначала все случившееся кажется просто роковым невезением, но что, если смерть женщины не является обычной случайностью?
Математик Отто, который также был в поезде и видел катастрофу и ее последствия собственными глазами, считает, что за ней стоит крупный заговор группы преступников. Мужчина и его эксцентричные друзья Леннарт и Эмменталер убеждены, что все это было спланированным убийством, при котором погибли невинные граждане. Они начинают искать Марка, которому пытаются объяснить, что его жена попросту стала жертвой, оказавшись не в том месте и не в то время. Теперь вдовец жаждет отомстить за свою любимую и вместе со своими новыми знакомыми отправляется на поиски справедливости.
Герои начинают собирать всю возможную информацию, которую они могут достать благодаря уму, находчивости и удаче. Ведь команда мстителей состоит из умнейших математиков, которые выступают против любых жертв, и Маркуса, готового перейти все границы ради возмездия.
Действие картины «Рыцари справедливости» разворачивается в необычной вселенной датского режиссера Андерса Томаса Йенсена, в которой гармонично смешиваются абсурд, насилие, специфический юмор и глубокие философские вопросы о смысле жизни.
Актер Николай Ли Каас уже не в первый раз играет персонажа по имени Отто. В 1991 году он сыграл Отто Хвидмана в фильме «Мальчики из Санкт-Петри», который стал дебютным появлением Ли Кааса на большом экране.
В данном фильме собраны известные датские актеры, среди которых исполнители главных ролей Мадс Миккельсен, Николай Ли Каас, Николас Бро и Ларс Брюгманн.
Актер Мадс Миккельсен («Охота», «Еще по одной», «Изгой-один: Звездные войны. Истории») сыграл роль Маркуса.
Режиссером мрачной комедии является Андерс Томас Йенсен. В 1999 году он получил премию «Оскар» за свою короткометражную работу «Вечер выборов». Он также снял такие картины, как «Мерцающие огни», «Зеленые мясники», «Адамовы яблоки», «Мужчины и цыплята». Режиссер был награжден почетной премией «Бодиль» за общие достижения в датском кино в 2003 году.
Одним из сценаристов стал Николай Арсель. Он известен тем, что работал над сценарием фильма «Девушка с татуировкой дракона», а также был режиссером картин «Остров потерянных душ» и «Королевский роман».
Фильм снят ведущей скандинавской компанией Zentropa и представлен на международных рынках компанией TrustNordisk, которая описывает фильм как «современную басню о солидарности и случайности вселенной». Управляющий директор Сьюзен Вендт сказала, что компания не сомневается в международном успехе проекта. По словам руководителя, у режиссера Андерса Томаса Йенсена есть уникальный талант рассказывать истории, которые привлекают зрителей из самых разных стран.
Когда жена Маркуса трагически погибает в железнодорожной катастрофе, это кажется нелепой случайностью. А если это тщательно спланированное убийство? Военный, сумасшедший математик и парочка гиков объединятся, чтобы выяснить, что случилось на самом деле. Теперь они — Рыцари справедливости.