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Рыцари справедливости Рыцари справедливости
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Retfærdighedens ryttere

Рыцари справедливости, 2020

2020 / Дания
8.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Датская комедия абсурда с Мадсом Миккельсеном
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета загадочная трагедия, произошедшая в одном вагоне поезда. Там погибает жена главного героя, и теперь военный Маркус должен как можно скорее приехать домой к своей дочери Матильде, чтобы помочь ей пережить потерю матери и самому справиться с обрушившимся несчастьем. Сначала все случившееся кажется просто роковым невезением, но что, если смерть женщины не является обычной случайностью?

Математик Отто, который также был в поезде и видел катастрофу и ее последствия собственными глазами, считает, что за ней стоит крупный заговор группы преступников. Мужчина и его эксцентричные друзья Леннарт и Эмменталер убеждены, что все это было спланированным убийством, при котором погибли невинные граждане. Они начинают искать Марка, которому пытаются объяснить, что его жена попросту стала жертвой, оказавшись не в том месте и не в то время. Теперь вдовец жаждет отомстить за свою любимую и вместе со своими новыми знакомыми отправляется на поиски справедливости.

Герои начинают собирать всю возможную информацию, которую они могут достать благодаря уму, находчивости и удаче. Ведь команда мстителей состоит из умнейших математиков, которые выступают против любых жертв, и Маркуса, готового перейти все границы ради возмездия.

Действие картины «Рыцари справедливости» разворачивается в необычной вселенной датского режиссера Андерса Томаса Йенсена, в которой гармонично смешиваются абсурд, насилие, специфический юмор и глубокие философские вопросы о смысле жизни.

Актер Николай Ли Каас уже не в первый раз играет персонажа по имени Отто. В 1991 году он сыграл Отто Хвидмана в фильме «Мальчики из Санкт-Петри», который стал дебютным появлением Ли Кааса на большом экране.

В данном фильме собраны известные датские актеры, среди которых исполнители главных ролей Мадс Миккельсен, Николай Ли Каас, Николас Бро и Ларс Брюгманн.

Актер Мадс Миккельсен («Охота», «Еще по одной», «Изгой-один: Звездные войны. Истории») сыграл роль Маркуса.

Режиссером мрачной комедии является Андерс Томас Йенсен. В 1999 году он получил премию «Оскар» за свою короткометражную работу «Вечер выборов». Он также снял такие картины, как «Мерцающие огни», «Зеленые мясники», «Адамовы яблоки», «Мужчины и цыплята». Режиссер был награжден почетной премией «Бодиль» за общие достижения в датском кино в 2003 году.

Одним из сценаристов стал Николай Арсель. Он известен тем, что работал над сценарием фильма «Девушка с татуировкой дракона», а также был режиссером картин «Остров потерянных душ» и «Королевский роман».

Фильм снят ведущей скандинавской компанией Zentropa и представлен на международных рынках компанией TrustNordisk, которая описывает фильм как «современную басню о солидарности и случайности вселенной». Управляющий директор Сьюзен Вендт сказала, что компания не сомневается в международном успехе проекта. По словам руководителя, у режиссера Андерса Томаса Йенсена есть уникальный талант рассказывать истории, которые привлекают зрителей из самых разных стран.

Когда жена Маркуса трагически погибает в железнодорожной катастрофе, это кажется нелепой случайностью. А если это тщательно спланированное убийство? Военный, сумасшедший математик и парочка гиков объединятся, чтобы выяснить, что случилось на самом деле. Теперь они — Рыцари справедливости.

8.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 18 февраля 2021
Премьера онлайн 21 мая 2021
Премьера в мире 19 ноября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Андерс Томас Йенсен
Андерс Томас Йенсен
В ролях
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Николай Ли Каас
Николай Ли Каас
Густав Линд
Густав Линд
Роланд Мюллер
Роланд Мюллер
Николас Бро
Николас Бро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рыцари справедливости 4 постера
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Рыцари справедливости
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Однажды девочка из Эстонии захотела получить в подарок на Рождество велосипед. У продавца был только красный. Она мечтала о синем. Это желание запустило цепочку трагических событий в другой стране: заветный синий велик был украден предприимчивыми людьми у девочки из Дании. Датчанку звали Матильда (Андреа Хайк Гадеберг), кража сильно ее расстроила. Мама предложила довезти дочь до школы, но машина не завелась. А тут еще позвонил отец-военный (Мадс Миккельсен) и сообщил, что его командировка в…
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Лев Толстой 23 февраля 2021, 22:10
Обаоденное кино. Фильм с отличным юмором, супер игра актеров, интересный сюжет, много неожиданностей, захватывает. Отличная картинка и все что вы… Читать дальше…
Andrei Baturin 21 февраля 2021, 19:12
Фильм на любителя
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18 голосов
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10 декабря 2021 13:00
В Голливуде снимут англоязычный ремейк датского хита «Рыцари справедливости» Продюсирует проект Шон Леви, а сценарий напишут создатели оригинала.
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16 ноября 2021 17:02
Мадс Миккельсен подрался с режиссером «Рыцарей справедливости» во время их первой встречи Это стало началом крепкой дружбы.
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13 мая 2021 16:52
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