Детство бедовой Джейн, 2020

1863 год, Соединенные Штаты Америки. Переселенцы направляются на Запад в поисках лучшей жизни. Отец Марты Джейн получает травму. Марте приходится управлять семейной повозкой и ухаживать за лошадьми. Первые шаги даются ей тяжело, но Марта Джейн чувствует себя свободной как никогда. Она без колебаний надевает брюки, поскольку в них удобнее ездить верхом на лошади. Эта дерзкая выходка переполняет чашу терпения Авраама, старшего по обозу. После обвинения в краже Марта вынуждена бежать. Переодевшись мальчиком, она отправляется искать доказательства своей невиновности. Марта открывает для себя новое общество, делающее первые шаги. Приключения, полные опасности и неожиданных встреч, способствуют становлению личности легендарной Бедовой Джейн.