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Детство бедовой Джейн Детство бедовой Джейн
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Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Детство бедовой Джейн, 2020

2020 / Франция / Дания
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

1863 год, Соединенные Штаты Америки. Переселенцы направляются на Запад в поисках лучшей жизни. Отец Марты Джейн получает травму. Марте приходится управлять семейной повозкой и ухаживать за лошадьми. Первые шаги даются ей тяжело, но Марта Джейн чувствует себя свободной как никогда. Она без колебаний надевает брюки, поскольку в них удобнее ездить верхом на лошади. Эта дерзкая выходка переполняет чашу терпения Авраама, старшего по обозу. После обвинения в краже Марта вынуждена бежать. Переодевшись мальчиком, она отправляется искать доказательства своей невиновности. Марта открывает для себя новое общество, делающее первые шаги. Приключения, полные опасности и неожиданных встреч, способствуют становлению личности легендарной Бедовой Джейн.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 27 февраля 2021
Премьера в мире 28 июня 2020
Возраст 18+
Режиссер
Реми Шейе
Реми Шейе
В ролях
Александра Лами
Александра Лами
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Детство бедовой Джейн 2 постера
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