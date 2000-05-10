"Специальный приз жюри" Каннского кинофестиваля (закрывающий фильм конкурсной программы) 2000
Пять наград Шведской киноакадемии "Золотой жук" ("лучший фильм", "лучший режиссер", "лучший сценарий", "лучший оператор", "лучший звук")
Однажды вечером в Стокгольме начинает происходить ряд невероятно странных, не связанных друг с другом событий. Немолодой клерк сходит с ума после безжалостного увольнения с работы… На улице жестоко избивают заблудившегося эмигранта… Фокусник совершает роковую ошибку прямо во время своего представления, по-настоящему распилив несчастного добровольца из публики… Растерянного человека, в отчаянии спалившего дотла свой мебельный магазин, преследует призрак удавленника… Огромная толпа важных и мрачных взрослых людей приносит в жертву невинную девочку… В городе немыслимые пробки; по улицам чинно ходят хорошо одетые чиновники, хлещущие себя плетьми… Похоже, пришел тот час, которого все так давно боялись…
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|Чехия
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|6 октября 2000
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