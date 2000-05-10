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Постер фильма Песни со второго этажа
7.4
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7.4

Песни со второго этажа

, 2000
Songs from the Second Floor
Дания, Швеция, Норвегия / драма / 18+
Постер фильма Песни со второго этажа
7.4

Причины посмотреть

О фильме

"Специальный приз жюри" Каннского кинофестиваля (закрывающий фильм конкурсной программы) 2000
Пять наград Шведской киноакадемии "Золотой жук" ("лучший фильм", "лучший режиссер", "лучший сценарий", "лучший оператор", "лучший звук")

Однажды вечером в Стокгольме начинает происходить ряд невероятно странных, не связанных друг с другом событий. Немолодой клерк сходит с ума после безжалостного увольнения с работы… На улице жестоко избивают заблудившегося эмигранта… Фокусник совершает роковую ошибку прямо во время своего представления, по-настоящему распилив несчастного добровольца из публики… Растерянного человека, в отчаянии спалившего дотла свой мебельный магазин, преследует призрак удавленника… Огромная толпа важных и мрачных взрослых людей приносит в жертву невинную девочку… В городе немыслимые пробки; по улицам чинно ходят хорошо одетые чиновники, хлещущие себя плетьми… Похоже, пришел тот час, которого все так давно боялись…

В ролях

Ларс Норд
Kalle
Стефан Ларссон
Stefan
Лучио Вучино
The magician
Хассе Седерхолм
Бенгт С. Карлссон
Lennart
Torbjörn Fahlström
Pelle Wigert
Стен Андерссон
Lasse
Rolando Núñez
Immigrant
Per Jörnelius
volunteer
Per Jörnelius
volunteer
Питер Рот
Tomas
Klas-Gösta Olsson
Colonel
Режиссер Рой Андерссон
Сценарист Рой Андерссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Швеция / Норвегия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 3 мая 2003
Премьера в мире 10 мая 2000
Дата выхода
18 апреля 2002 Германия
25 июня 2015 Португалия
3 ноября 2000 США
14 апреля 2001 Турция
22 ноября 2000 Финляндия
16 января 2002 Чехия 15+
6 октября 2000 Швеция
Сборы в мире $80 334
Производство Roy Andersson Filmproduktion AB, Arte France Cinéma, Canal+
Другие названия
Sånger från andra våningen, Songs from the Second Floor, Canciones del segundo piso, Canções do Segundo Andar, Chansons du deuxième étage, Cantece de la Etajul II, Canzoni del secondo piano, Dainos iš antro aukšto, Dalok a második emeletről, İkinci Kattan Şarkılar, Pesmi iz drugega nadstropja, Piesne z Druhého Poschodia, Pieśni z drugiego piętra, Písně z druhého patra, Pjesme s drugog kata, Sange fra anden sal, Sanger fra andre etasje, Toisen kerroksen lauluja, Τραγούδια από τον δεύτερο όροφο, Песни од Вториот Кат, Песни со второго этажа, Пісні з другого поверху, 二楼传来的歌声, 二樓傳來的歌聲, 散歩する惑星, 이층에서 들려오는 노래, 2층에서 들려오는 노래

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

С 12 по 17 июня в «Авроре» пройдет неделя Роя Андерссона
7 июня 2015 00:00 С 12 по 17 июня в «Авроре» пройдет неделя Роя Андерссона Генеральное консульство Швеции в Санкт-Петербурге и Арт-объединение CoolConnections при поддержке журнала «Сеанс» приготовили событие, которое, без преувеличения, можно назвать

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