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Зло Зло
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Ondskan

Зло, 2003

2003 / Дания / Швеция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Стокгольм, 50-е годы прошлого века. Отчим 16-летнего Эрика «в воспитательных целях» регулярно избивает своего отпрыска, который в любой конфликтной ситуации тоже всегда готов пустить в ход кулаки. После очередной драки в школе Эрика отправляют в частную школу-интернат, где учащиеся старших классов занимаются воспитанием младшего поколения. Эрик противостоит всему миру, который, кажется, всеми силами пытается не дать ему добиться своей цели — ученой степени. Он не слушает ничьих советов, и окружающим это не нравится.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2003
Возраст 18+
Режиссер
Микаэль Хофстрем
Микаэль Хофстрем
В ролях
Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард
Андреас Уилсон
Хенрик Лундстрем
Линда Зиллиакус
Джеспер Сален
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зло 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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