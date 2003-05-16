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Постер фильма Зло
7.7
Зло - Трейлер
Киноафиша Фильмы Зло
7.7

Зло

, 2003
Ondskan
Дания, Швеция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Зло
7.7
Зло - Трейлер
Зло  Трейлер

О фильме

Стокгольм, 50-е годы прошлого века. Отчим 16-летнего Эрика «в воспитательных целях» регулярно избивает своего отпрыска, который в любой конфликтной ситуации тоже всегда готов пустить в ход кулаки. После очередной драки в школе Эрика отправляют в частную школу-интернат, где учащиеся старших классов занимаются воспитанием младшего поколения. Эрик противостоит всему миру, который, кажется, всеми силами пытается не дать ему добиться своей цели — ученой степени. Он не слушает ничьих советов, и окружающим это не нравится.

В ролях

Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард
Otto Silverhielm
Андреас Уилсон
Erik Ponti
Хенрик Лундстрем
Pierre Tanguy
Линда Зиллиакус
Marja
Джеспер Сален
Dahlén
Филип Берг
Филип Берг
Johan
Фредрик аф Трамп
Von Schenken
Richard Danielsson
Karlberg
Martin Svane
Leffler
Rustan Blomqvist
Bergvall
Режиссер Микаэль Хофстрем
Сценарист Микаэль Хофстрем, Ян Гийу, Hans Gunnarsson
Композитор Фрэнсис Шау
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Швеция
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 16 мая 2003
Дата выхода
14 октября 2004 Германия 12
12 ноября 2004 Италия
25 февраля 2004 США NR
16 сентября 2003 Швеция 15
Бюджет 22 000 000 SEK
Сборы в мире $528 245
Производство Moviola Film och Television, Nordisk Film Production, TV4
Другие названия
Ondskan, Evil, Зло, Solo contra sí mismo, Zlo, Blogis, Cruel, Evil - Il ribelle, Evil - Raízes do Mal, Evil (El Mal), Faustrecht, Jan Guilloun pahuus, Könyörtelenek, Kurjus, Mal, Ondskab, Ondskapen, Pahuus, Şeytana karşı, Sharoor, Ta prosopa tou kakou, To xespasma tis vias, Zło, Zlo medzi nami, Zlo mezi námi, 校园规则, 邪惡, 와일드 영, The Evil, Evil Il ribelle, Evil - Faustrecht, The Evilness

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 5 июня 2024

Трейлеры фильма

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Зло - Трейлер
Зло Трейлер
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Отзывы о фильме

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