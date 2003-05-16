Стокгольм, 50-е годы прошлого века. Отчим 16-летнего Эрика «в воспитательных целях» регулярно избивает своего отпрыска, который в любой конфликтной ситуации тоже всегда готов пустить в ход кулаки. После очередной драки в школе Эрика отправляют в частную школу-интернат, где учащиеся старших классов занимаются воспитанием младшего поколения. Эрик противостоит всему миру, который, кажется, всеми силами пытается не дать ему добиться своей цели — ученой степени. Он не слушает ничьих советов, и окружающим это не нравится.
|14 октября 2004
|Германия
|12
|12 ноября 2004
|Италия
|25 февраля 2004
|США
|NR
|16 сентября 2003
|Швеция
|15