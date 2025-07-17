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Постер фильма Девушка в багажнике
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Киноафиша Фильмы Девушка в багажнике

Девушка в багажнике

The Girl in the Trunk 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После свадебного торжества, не снимая наряд невесты, Аманда приезжает в прокат автомобилей, чтобы сдать арендованную машину. Спустя какое-то время девушка приходит в себя и обнаруживает, что кто-то связал её и запер в багажнике. К счастью, у неё есть мобильный телефон, с его помощью которого она звонит в экстренные службы и просит помощи. Но оказывается, что тот, с кем она говорит, — на самом деле и есть её похититель. Он начинает играть со своей жертвой в смертельно опасную игру и пугает скорой расправой. Пока автомобиль едет на скорости где-то по пустынному шоссе в Техасе, Аманда попытается спастись любой ценой.

Страна Дания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Производство A Bigger Boat, Lone Tower Visuals, Raunow Productions
Другие названия
The Girl in the Trunk, Tüdruk pagasiruumis, Девушка в багажнике
Режиссер
Йонас Квист Дженсен
В ролях
Каспар Филлипсон
Катарина Споррер
Хозер Бондорфф
Кристофер де Корси-Айрлэнд
Лианна Сайдлер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

3.6
Оцените 11 голосов
3.4 IMDb
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Девушка в багажнике
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 17 июля 2025, 04:15
"Девушка в багажнике" - датский триллер 2024 года повествует о сбежавшей невесте, которая приезжает на арендованной машине в пункт проката.… Читать дальше…
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