После свадебного торжества, не снимая наряд невесты, Аманда приезжает в прокат автомобилей, чтобы сдать арендованную машину. Спустя какое-то время девушка приходит в себя и обнаруживает, что кто-то связал её и запер в багажнике. К счастью, у неё есть мобильный телефон, с его помощью которого она звонит в экстренные службы и просит помощи. Но оказывается, что тот, с кем она говорит, — на самом деле и есть её похититель. Он начинает играть со своей жертвой в смертельно опасную игру и пугает скорой расправой. Пока автомобиль едет на скорости где-то по пустынному шоссе в Техасе, Аманда попытается спастись любой ценой.