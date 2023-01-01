Непокорная, 2022

На дворе 1933 год, и в обществе существуют определенные представления о том, как должны вести себя молодые женщины. 17-летняя Марен ведет себя дико и неуправляемо, и ее отправляют в женское учреждение в Спрогё, чтобы она стала более послушной. Пребывание в Спрогё оказывает обратное воздействие на Марен, и она зажигает искру в Сёрине, которая после шести лет пребывания в учреждении привыкла к нормам того времени и ожиданиям учреждения. Постепенно между ними возникает неразрывная связь, которая повлияет на всю их дальнейшую жизнь.