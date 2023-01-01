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Непокорная
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Непокорная, 2022

2022 / Дания
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О фильме

На дворе 1933 год, и в обществе существуют определенные представления о том, как должны вести себя молодые женщины. 17-летняя Марен ведет себя дико и неуправляемо, и ее отправляют в женское учреждение в Спрогё, чтобы она стала более послушной. Пребывание в Спрогё оказывает обратное воздействие на Марен, и она зажигает искру в Сёрине, которая после шести лет пребывания в учреждении привыкла к нормам того времени и ожиданиям учреждения. Постепенно между ними возникает неразрывная связь, которая повлияет на всю их дальнейшую жизнь.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Малу Рейманн
В ролях
Лене Мария Кристенсен
Даница Чурчич
Даница Чурчич
Jessica Dinnage
Анна Элмос
Андерс Хейнриксен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.2 IMDb
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Постер фильма Непокорная 1 постер
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