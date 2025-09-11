Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Свет без солнца
1 постер Билеты от 600 ₽
Киноафиша Фильмы Свет без солнца

Свет без солнца

Lys uden sol 18+
Билеты от 600 ₽

О фильме

Can Lis – дом, который Йорн Утцон построил для семьи на Майорке в 1972 году после ухода с проекта Сиднейской оперы. Своего рода архитектурный эксперимент: переосмысление майоркских традиций, диалог с местным камнем, подчинение ландшафту. Дом, вросший в скалу над морем, где каждый проём направляет взгляд и свет, как режиссёр – камеру. Сегодня Can Lis принадлежит Фонду Утцона – летом здесь живут архитекторы, а семь месяцев в году проходят резиденции Датского художественного совета. Но фильм исследует другое: как это уникальное здание влияет на наше ощущение времени и пространства. Один день, в котором интервью, архивные фрагменты и хореография складываются в оригинальную архитектурную документацию. Как Утцон проектировал Can Lis – не по чертежам, а через макеты в реальную величину и импровизацию с местными строителями, – так и кино здесь не документирует, а проживает.

Страна Дания / Великобритания
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2022
Другие названия
Lys uden sol, Light Without Sun, Свет без солнца
Режиссер
Christopher Fischlein
Clara Kraft Isono
В ролях
Lea D'Albronn Allexandre
Juhani Pallasmaa
Benjamin Skop
Jan Utzon
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
19:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Свет без солнца» в кинотеатрах

чт 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Свет без солнца»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
19:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Первый трейлер «Дома Гиннесса» уже взорвал Сети: новый проект автора «Острых козырьков» близок к премьере (тут точная дата и видео)
Аниме «Темный демон» держит в напряжении, как тетива лука перед выстрелом: сколько серий уже вышло и когда ждать развязки?
Не только Netflix рулит: мелодрама «Любовь по найму» на YouTube собрала уже 24 000 000 просмотров и ее есть за что хвалить
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля
Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени
15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре
«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали
Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше