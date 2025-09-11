Can Lis – дом, который Йорн Утцон построил для семьи на Майорке в 1972 году после ухода с проекта Сиднейской оперы. Своего рода архитектурный эксперимент: переосмысление майоркских традиций, диалог с местным камнем, подчинение ландшафту. Дом, вросший в скалу над морем, где каждый проём направляет взгляд и свет, как режиссёр – камеру. Сегодня Can Lis принадлежит Фонду Утцона – летом здесь живут архитекторы, а семь месяцев в году проходят резиденции Датского художественного совета. Но фильм исследует другое: как это уникальное здание влияет на наше ощущение времени и пространства. Один день, в котором интервью, архивные фрагменты и хореография складываются в оригинальную архитектурную документацию. Как Утцон проектировал Can Lis – не по чертежам, а через макеты в реальную величину и импровизацию с местными строителями, – так и кино здесь не документирует, а проживает.