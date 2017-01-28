Мастер, 2017

Симон – статусный мэтр-живописец, царящий в огромной мастерской, наполненной уймой ассистентов. Он абсолютно доволен собой и жизнью, но скоро в его размеренное существование ворвутся и ревность, и зависть, и дух соперничества – когда порог дома Симона перешагнет его взрослый отпрыск Каспер. Забытый и нежеланный сын сполна унаследовал отцовские гены, вот только традиционному искусству он предпочитает уличное – подписанные ником Призрак монументальные граффити и аппликации на стенах. Однажды Симон обнаружит такую работу прямо за окном своей мастерской, а спустя несколько минут к нему бесцеремонно пожалует и сам автор...