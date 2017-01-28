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Mesteren

Мастер, 2017

2017 / Дания
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Симон – статусный мэтр-живописец, царящий в огромной мастерской, наполненной уймой ассистентов. Он абсолютно доволен собой и жизнью, но скоро в его размеренное существование ворвутся и ревность, и зависть, и дух соперничества – когда порог дома Симона перешагнет его взрослый отпрыск Каспер. Забытый и нежеланный сын сполна унаследовал отцовские гены, вот только традиционному искусству он предпочитает уличное – подписанные ником Призрак монументальные граффити и аппликации на стенах. Однажды Симон обнаружит такую работу прямо за окном своей мастерской, а спустя несколько минут к нему бесцеремонно пожалует и сам автор...

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 28 января 2017
Возраст 16+
Режиссер
Шарлотта Зилинг
В ролях
Якоб Офтебро
Якоб Офтебро
Эни Даль Торп
Эни Даль Торп
Сёрен Маллинг
Сёрен Пильмарк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мастер 1 постер
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саундтрек фильма Мастер
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5 октября 2017 03:04
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