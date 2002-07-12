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Постер фильма Дави на газ!
6.6
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6.6

Дави на газ!

, 2002
Old Men In New Cars / Gamle mænd i nye biler
Дания / комедия, боевик / 18+
Постер фильма Дави на газ!
6.6

О фильме

Фильм является приквелом черной комедии "В Китае едят собак", которая с успехом была показана в позапрошлом году в Москве, а у себя на родине в Дании обрела прямо-таки культовый статус. Банда недавно сбежавшего из шведской тюрьмы Людвига решает грабануть банк, чтобы оплатить операцию по восстановлению печени крестному отцу по кличке Монах. Но план пошел в наперекосяк из-за присоединившейся к группе товарищей оторве Милле. Да и сами товарищи с перепугу начинают дико тормозить. Между тем ритм погонь и перестрелок все нарастает. Удастся ли неспешным датским парням выдержать этот бешеный ритм и спасти печень дорогого Монаха?

В ролях

Ким Бодния
Ким Бодния
Harald
Николай Ли Каас
Николай Ли Каас
Martin
Ибен Хьейле
Mille
Торкил Петтерссон
Ludvig
Томас Виллум Йенсен
Peter
Брайан Пэттерсон
Vuk
Йенс Оккинг
Munken
Джейкоб Хаугорд
Erling
Славко Лабович
Ratko
Томас Роде Андерсен
Dan Hansen
Режиссер Лассе Спанг Олсен
Сценарист Андерс Томас Йенсен
Композитор Георге Келлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 12 июля 2002
Дата выхода
18 августа 2005 Германия
12 июля 2002 Дания
30 ноября 2002 США
Сборы в мире $144 192
Производство Obel Film, Thura Film
Другие названия
Gamle mænd i nye biler, Old Men in New Cars, U Kini jedu pse 2, Gamla män i nya bilar, Gamle menn i nye biler, In China essen sie Hunde 2, Old Men in New Cars - In China essen sie Hunde 2, Old Men in New Cars: In China They Eat Dogs II, Öregfiúk új verdákban, Starzy faceci w nowych wozach, Vanhat miehet uusissa autoissa, Дави на газ!, Стари муцуни в нови коли, Старигани у нових авто, In China essen sie Hunde 2 - Old Men in New Cars, Old Men In New Cars - In China They Eat Dogs 2, Old Men In New Cars - In China They Eat Dogs II

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Ludvig Ну, я жил с мамой до двенадцати.
Mille Я думала, ты говорил, что она умерла, когда тебе было девять.
Ludvig Да, она умерла.
[пауза]
Mille О, ты такой милый...

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Тюрьма, из которой Харальд освобождается в начале фильма, — Vridsløselille в Альбертслунде, Дания. Эта тюрьма прославилась в Дании благодаря серии фильмов "Olsenbanden" (The Olsen Gang), сценарии к которым писал Хеннинг Бахс, в честь которого посвящён этот фильм. Хеннинг Бахс скончался в 2002 году незадолго до выхода картины.

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