Фильм является приквелом черной комедии "В Китае едят собак", которая с успехом была показана в позапрошлом году в Москве, а у себя на родине в Дании обрела прямо-таки культовый статус. Банда недавно сбежавшего из шведской тюрьмы Людвига решает грабануть банк, чтобы оплатить операцию по восстановлению печени крестному отцу по кличке Монах. Но план пошел в наперекосяк из-за присоединившейся к группе товарищей оторве Милле. Да и сами товарищи с перепугу начинают дико тормозить. Между тем ритм погонь и перестрелок все нарастает. Удастся ли неспешным датским парням выдержать этот бешеный ритм и спасти печень дорогого Монаха?
|18 августа 2005
|Германия
|12 июля 2002
|Дания
|30 ноября 2002
|США
Тюрьма, из которой Харальд освобождается в начале фильма, — Vridsløselille в Альбертслунде, Дания. Эта тюрьма прославилась в Дании благодаря серии фильмов "Olsenbanden" (The Olsen Gang), сценарии к которым писал Хеннинг Бахс, в честь которого посвящён этот фильм. Хеннинг Бахс скончался в 2002 году незадолго до выхода картины.