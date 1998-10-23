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Постер фильма Покажи мне любовь
7.5
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7.5

Покажи мне любовь

, 1998
Show Me Love / Fucking Amal
Дания, Швеция / мелодрама, комедия, драма / 18+
Постер фильма Покажи мне любовь
7.5

О фильме

«Fucking» Омоль — маленький провинциальный городок в Швеции, где живут наши герои. Красавица Элин — самая популярная девочка школы. Ходят слухи, что она уже переспала со всеми парнями… В красавицу одновременно влюблены симпатичный, застенчивый мальчик Юхан и умная, но «странная» девочка Агнес, с которой в школе никто не дружит. Но их избранница Элин сама не знает, чего хочет, кроме, наверное, одного — быть не такой, как все, вырваться из захолустного Омоля туда, где кипит «настоящая», большая и яркая жизнь…

В ролях

Александра Дальстрем
Elin Olsson
Ребека Лильеберг
Agnes Ahlberg
Эрика Карлсон
Jessica Olsson
Матиас Руст
Johan Hulth
Стефан Херберг
Markus
Юсефин Нюберг
Viktoria
Ральф Карлсон
Agnes pappa Olof
Мария Хедборг
Agnes mamma Karin
Аксель Видегрен
Agnes lillebror Oskar
Джилл Унг
Elins mamma Birgitta
Режиссер Лукас Мудиссон
Сценарист Лукас Мудиссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Швеция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 23 октября 1998
Дата выхода
29 ноября 2001 Аргентина
22 декабря 1999 Германия
5 октября 2001 Испания
3 декабря 2000 Нидерланды
15 октября 1999 США
15 июля 1999 Словакия
23 апреля 1999 Финляндия
7 июня 2000 Франция
15 июля 1999 Чехия 12+
23 октября 1998 Швеция
Бюджет 9 000 000 SEK
Сборы в мире $219 331
Производство Memfis Film, Zentropa Entertainments, Film i Väst
Другие названия
Fucking Åmål, Show Me Love, Fucking Amal, Pokaži mi ljubav, Amigas de Colégio, Amor rebelde, Deixe mou agapi, Descubriendo el amor (Fucking Åmål), Eshgh Ra Neshaanam Bedeh, Fucking Åmål - Il coraggio di amare, Laska je laska, Mylėk mane, Pokazi mi ljubezen, Qui aimes-tu?, Raus aus Åmål, Redvás Amal, Shô mî lavu, Покажи мені любов, Покажи мне любовь, ショー・ミー・ラブ, 同窗的愛, 同窗的爱, 对面的女孩看过来, 小镇压春情, Mylek mane, Descubriendo el amor, Чортів Омоль

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Elin Знаешь, какой у меня кошмар? Что я останусь в Оме. Что никогда не уеду отсюда. Заведу детей, машину, дом... всё это. Потом муж уйдёт к какой-нибудь моложе, а я останусь с детьми, которые только орут и пилят. В этом нет ни х#я смысла.

Отзывы о фильме

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