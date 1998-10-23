«Fucking» Омоль — маленький провинциальный городок в Швеции, где живут наши герои. Красавица Элин — самая популярная девочка школы. Ходят слухи, что она уже переспала со всеми парнями… В красавицу одновременно влюблены симпатичный, застенчивый мальчик Юхан и умная, но «странная» девочка Агнес, с которой в школе никто не дружит. Но их избранница Элин сама не знает, чего хочет, кроме, наверное, одного — быть не такой, как все, вырваться из захолустного Омоля туда, где кипит «настоящая», большая и яркая жизнь…
ПроизводствоMemfis Film, Zentropa Entertainments, Film i Väst
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ElinЗнаешь, какой у меня кошмар? Что я останусь в Оме. Что никогда не уеду отсюда. Заведу детей, машину, дом... всё это. Потом муж уйдёт к какой-нибудь моложе, а я останусь с детьми, которые только орут и пилят. В этом нет ни х#я смысла.
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