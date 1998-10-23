Elin Знаешь, какой у меня кошмар? Что я останусь в Оме. Что никогда не уеду отсюда. Заведу детей, машину, дом... всё это. Потом муж уйдёт к какой-нибудь моложе, а я останусь с детьми, которые только орут и пилят. В этом нет ни х#я смысла.