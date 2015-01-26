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Постер фильма Пришествие
5.9
Пришествие - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Пришествие
5.9

Пришествие

, 2015
The Visit
Дания, Финляндия / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Пришествие
5.9
Пришествие - Дублированный трейлер
Пришествие  Дублированный трейлер

О фильме

С момента изобретения радио и телевидения человечество посылает сигналы в космос, чтобы сообщить другим цивилизациям о своем существовании. Фильм рассказывает о событии, которого никогда не было: первый контакт человечества с внеземным разумом. При помощи экспертов NASA, Организации Объединенных Наций и Агентства по связям с внеземными цивилизациями датский режиссер Микаэль Мадсен конструирует завораживающий сценарий первого контакта с инопланетной жизнью, начинающийся с вопроса «Зачем вы здесь?».

В ролях

Mazlan Othman
Self - Astrophysicist, Director of the United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)
Paul Beaver
Self - Defence and Aerospace Consultant
Janos Tisovszky
Self - Director of the United Nations Information Service
Michael Boyce
Self - former Chief of the Defence Staff
Niklas Hedman
Self - The United Nations Office for Outer Space Affairs
Sheryl Bishop
Self - Social Psychologist, University of Texas
John D. Rummel
Self - Chairman, Committee on Space Research (COSPAR)
Douglas Vakoch
Self - Director of Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI)
Chris McKay
Self - Astrobiologist, National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Jacques Arnould
Self - Theologist, Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)
Режиссер Микаэль Мэдсен
Сценарист Микаэль Мэдсен
Композитор Карстен Фундал
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Финляндия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 26 января 2015
Премьера в мире 26 января 2015
Дата выхода
26 января 2015 Мексика B-15
8 октября 2015 Нидерланды
26 января 2015 США
Бюджет €1 175 952
Производство Magic Hour Films, Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, Venom Films
Другие названия
The Visit, The Visit: An Alien Encounter, A látogatás, Besöket, The Visit - Eine außerirdische Begegnung, The Visit - Un incontro ravvicinato, The Visit: une rencontre extraterrestre, The Visit: Utomjordiskt besök, Vierailu, Wizyta, Пришествие

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Пришествие - Дублированный трейлер
Пришествие Дублированный трейлер
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