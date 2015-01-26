С момента изобретения радио и телевидения человечество посылает сигналы в космос, чтобы сообщить другим цивилизациям о своем существовании. Фильм рассказывает о событии, которого никогда не было: первый контакт человечества с внеземным разумом. При помощи экспертов NASA, Организации Объединенных Наций и Агентства по связям с внеземными цивилизациями датский режиссер Микаэль Мадсен конструирует завораживающий сценарий первого контакта с инопланетной жизнью, начинающийся с вопроса «Зачем вы здесь?».
|26 января 2015
|Мексика
|B-15
|8 октября 2015
|Нидерланды
|26 января 2015
|США