Своя ноша, 2019

Магнус – в тотальном кризисе среднего возраста; подводит всё – от брюшка, не желающего помещаться в рубашке размера М, до банков, отказывающих в новых кредитах. Срывается потенциально выгодный заказ рекламного агентства – из-за «старомодных» взглядов Магнуса на гендерное разделение труда и развлечений, дотошный коп конфискует байк, и Netflix отключен за неуплату. Новость о смерти отца закоренелый циник Магнус принимает равнодушно – если глушишь по бутылке джина в день, странно рассчитывать на долгую жизнь. И он бы, конечно, не поддался на предложение младшего брата Эмиля – наивного эко-романтика, пьющего только молоко из кешью – рвануть через всю Европу, чтобы транспортировать тело предка из Испании в Данию. Если бы не надежда решить финансовые проблемы, разжившись дорогими отцовскими часами... Чёрная комедия на вечную тему – дорога и приключения сближают противоположности и делают людей лучше – стала феерическим бенефисом братьев Милланг. Сценарий они написали вместе, хорошего Эмиля сыграл Эмиль, «нового отрицательного героя», недо-мачо Магнуса – Магнус. Он же выступил режиссёром – и дебютировал в этой профессии на отлично.