Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Своя ноша Своя ноша
Киноафиша Фильмы Своя ноша
Selvhenter / Heavy Load

Своя ноша, 2019

2019 / Дания
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Магнус – в тотальном кризисе среднего возраста; подводит всё – от брюшка, не желающего помещаться в рубашке размера М, до банков, отказывающих в новых кредитах. Срывается потенциально выгодный заказ рекламного агентства – из-за «старомодных» взглядов Магнуса на гендерное разделение труда и развлечений, дотошный коп конфискует байк, и Netflix отключен за неуплату. Новость о смерти отца закоренелый циник Магнус принимает равнодушно – если глушишь по бутылке джина в день, странно рассчитывать на долгую жизнь. И он бы, конечно, не поддался на предложение младшего брата Эмиля – наивного эко-романтика, пьющего только молоко из кешью – рвануть через всю Европу, чтобы транспортировать тело предка из Испании в Данию. Если бы не надежда решить финансовые проблемы, разжившись дорогими отцовскими часами... Чёрная комедия на вечную тему – дорога и приключения сближают противоположности и делают людей лучше – стала феерическим бенефисом братьев Милланг. Сценарий они написали вместе, хорошего Эмиля сыграл Эмиль, «нового отрицательного героя», недо-мачо Магнуса – Магнус. Он же выступил режиссёром – и дебютировал в этой профессии на отлично.

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2019
Премьера в мире 7 марта 2019
Возраст 16+
Режиссер
Магнус Милланг
В ролях
Магнус Милланг
Эмиль Миллан
Амалия Линдегард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Своя ноша 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Приложение киноафиши