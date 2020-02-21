Сипсик, 2020

У одного из самых любимых героев эстонской детской литературы, веселой тряпичной куклы Сипсика, наконец-то появился собственный фильм, полный музыки, приключений и искренних чувств. Это история о семье, дружбе и всеобщей любви, которая может выдержать даже самые большие испытания.

Ану скоро будет шесть лет, и она вполне довольна тем, как устроена ее жизнь. Она вместе со своим старшим братом Мартом играет целые дни напролет. К сожалению, однажды выясняется, что с наступлением осени Марту придется вернуться в школу, а это значит, что Ану должна проводить много времени совсем одна. Поэтому старший брат решает подарить на день рождения своей младшей сестре куклу. Ану в восторге от подарка и называет новую игрушку Сипсиком. Сшитая с любовью и нежностью кукла неожиданно оживает и быстро становится лучшим другом для маленькой девочки и ближайшим товарищем по играм. Вместе с Сипсиком они отправятся на Луну, поднимутся на крышу и даже спустятся в канализацию… Однажды они отправятся в путешествие, чтобы воссоединить Ану и Марта, но все пойдет не так, как планировалось. В этом необыкновенном приключении и дети, и Сипсик попадут в ряд сложных ситуаций и встретятся со своеобразными персонажами всех мастей. Вместе Ану и Сипсику предстоит пережить множество увлекательных приключений, а брату Марту, чтобы вернуть доверие сестры, однажды придется вспомнить свою детскую веру в чудеса.

Великий книжный персонаж, с которым выросли многие поколения эстонских детей, был создан писателем Эно Раудом. Сипсик для эстонцев символизирует искренность, любопытство и непоседливый ум ребенка, силу настоящей дружбы и всеобщей любви.