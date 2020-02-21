Сипсик, 2020

У одного из самых любимых героев эстонской детской литературы, веселой тряпичной куклы Сипсика, наконец-то появился собственный фильм, полный музыки, приключений и искренних чувств. Это история о семье, дружбе и всеобщей любви, которая может выдержать даже самые большие испытания.
Ану скоро будет шесть лет, и она вполне довольна тем, как устроена ее жизнь. Она вместе со своим старшим братом Мартом играет целые дни напролет. К сожалению, однажды выясняется, что с наступлением осени Марту придется вернуться в школу, а это значит, что Ану должна проводить много времени совсем одна. Поэтому старший брат решает подарить на день рождения своей младшей сестре куклу. Ану в восторге от подарка и называет новую игрушку Сипсиком. Сшитая с любовью и нежностью кукла неожиданно оживает и быстро становится лучшим другом для маленькой девочки и ближайшим товарищем по играм. Вместе с Сипсиком они отправятся на Луну, поднимутся на крышу и даже спустятся в канализацию… Однажды они отправятся в путешествие, чтобы воссоединить Ану и Марта, но все пойдет не так, как планировалось. В этом необыкновенном приключении и дети, и Сипсик попадут в ряд сложных ситуаций и встретятся со своеобразными персонажами всех мастей. Вместе Ану и Сипсику предстоит пережить множество увлекательных приключений, а брату Марту, чтобы вернуть доверие сестры, однажды придется вспомнить свою детскую веру в чудеса.
Великий книжный персонаж, с которым выросли многие поколения эстонских детей, был создан писателем Эно Раудом. Сипсик для эстонцев символизирует искренность, любопытство и непоседливый ум ребенка, силу настоящей дружбы и всеобщей любви.
Фильм совместного производства эстонской кинокомпании A Film Eesti и датской кинокомпании A Film Production.
Режиссерами картины выступили Мелиса Арулепп и Карстен Килерих.
Фильм основан на эстонской детской книге писателя Эно Рауда, написанной в 1962 году. Цикл рассказов о приключениях Ану, ее брата Марта и ее ожившей куклы Сипсика принесли в свое время автору мировую популярность и небывалый успех как на территории СССР, так и за рубежом. Книга была переведена на несколько языков, включая английский, немецкий и русский. По всей Европе было продано более 1,8 миллиона копий. «Сипсик» с тех пор считается одним из символов детской эстонской литературы.
Автором иллюстраций к книге является эстонский художник Эдгар Вальтер.
В международном прокате картина получила название «Raggie».
Бюджет фильма составляет 1,5 миллиона евро, из которых 800 000 евро поступило от Эстонского института кино, 120 000 евро – от Эстонского Фонда культуры и 255 000 евро – от Датского института кино.
Премьера фильма изначально была назначена на 2020 год, однако в связи с пандемией в России картина выйдет в прокат в апреле 2021 года.
В настоящее время фильм находится в списке Level K и был представлен на Cannes Marché du Film после чрезвычайно успешного внутреннего релиза в феврале, когда он стал вторым по величине кассовым успехом в Эстонии за все время.
Писатель Эно Рауд назвал главных героев Ану и Март в честь своего отца Марта Рауда, который также был писателем, и сестры Ану Рауд, которая является известной в Эстонии художницей.
Руби скоро будет шесть лет, и она очень довольна тем, как устроена ее жизнь. Но однажды неожиданно выясняется, что ее старший брат Марк должен пойти в школу, а, значит, им с Руби придется расстаться. Это очень печалит Руби. Чтобы утешить сестру, Марк делает для нее тряпичную куклу. Сипсик оказывается не простой куклой: он оживает и постепенно становится главным товарищем Руби во всех ее играх, на которые Марк теперь смотрит свысока. Вместе, Руби и Сипсику предстоит пережить множество увлекательных приключений, а брату Марку, чтобы вернуть доверие сестры, однажды придется вспомнить свою детскую веру в чудеса.