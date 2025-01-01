В инсультном отделении, страдающем от нехватки персонала, уверенность опытного невролога Александры подвергается испытанию, когда обычный случай оборачивается трагедией. В больнице царит атмосфера вины, и Александре приходится признать свою ошибку и бороться с последствиями медицинских просчётов.
СтранаДания
Продолжительность1 час 32 минуты
Год выпуска2025
Сборы в мире$30 454
ПроизводствоMeta Film
Другие названия
Det andet offer, Second Victims, Det andra offret, Det andre offeret, Teine ohver, Toinen uhri