К сожалению, постер отсутствует
Bторая жетва

Bторая жертва

Det andet offer
О фильме

В инсультном отделении, страдающем от нехватки персонала, уверенность опытного невролога Александры подвергается испытанию, когда обычный случай оборачивается трагедией. В больнице царит атмосфера вины, и Александре приходится признать свою ошибку и бороться с последствиями медицинских просчётов.
Страна Дания
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Сборы в мире $30 454
Производство Meta Film
Другие названия
Det andet offer, Second Victims, Det andra offret, Det andre offeret, Teine ohver, Toinen uhri
Режиссер
Zinnini Elkington
В ролях
Özlem Saglanmak
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм
Mathilde Arcel F.
Олаф Йоханнессен
Андерс Маттесен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
