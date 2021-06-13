Утраченный Леонардо, 2021

Шедевр эпохи Возрождения или самая немыслимая афера арт-сообщества? Фильм «Утраченный Леонардо» рассказывает поразительную историю картины Salvator Mundi («Спаситель мира»). Цена произведения искусства взлетает до рекордных 450 миллионов долларов после известия о том, что работа может принадлежать кисти Леонардо да Винчи. Документальный фильм Андреаса Кофода восстанавливает хронологию событий и даёт возможность высказаться героям и наблюдателям этой громкой истории. По одну сторону баррикад оказываются уверенные в подлинности картины критики и представители влиятельных художественных институций. По другую — те, кто видит за профессиональным мнением лишь манипуляцию арт-дилеров и медиа, но есть еще и третья сторона — бизнесмены, для которых деньги и статус важнее искусства. Датчанин Кофод привносит в традиционно американский жанр европейское изящество и утонченность. В интервью с экспертами всё продумано до мелочей: пресловутые «говорящие головы» появляются в выразительных интерьерах с выстроенным театральным светом. Стоит отметить прекрасную операторскую работу всемирно признанного Мануэля Альберто Кларо («Реконструкция», «Меланхолия», «Нимфоманка», «Дом, который построил Джек», «Пакт») и Адама Яндрупа, удачно применяющих наследие Догмы 95, переключаясь на ручную камеру и добавляя жизни выверенной картинке, а зрителям — эффекта присутствия.