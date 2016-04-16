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Жуки, 2016

2016 / Франция / Германия / Нидерланды / Дания
6.8 Оцените
10 голосов
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О фильме

Кузнечика не хотите? Может, гусеницу? Свежая, только что из Африки. А как насчет жучков-паучков? Очень вкусные и питательные! Сочные муравьи и нежные пчелиные крылышки на десерт?! Это не кошмар сбрендившего гурмана-ресторатора, это —реальность. Сегодня случаи такой гастрономической политики единичны, но завтра, когда население Земли вырастет в три и более раз, прием пищи из насекомых обещает стать повседневной необходимостью. И некоммерческая организация Nordic Food Lab уже готова к такому повороту событий... Вместе с бойкими сотрудниками копенгагенской лаборатории (среди основателей, на минуточку, — шеф Noma Рене Редзепи) в кругосветный гастро-трип отправился ведущий датский документалист Андреас Йонсен («Жизнь Кидда», «Ай Вейвей: Сфабрикованное дело»). В поисках новых источников питания ребята заглянули в самые укромные уголки — и остались весьма довольны своими открытиями. Их подробно фиксирует фильм, про который точно можно сказать: ничего подобного вы еще не видели. Веселый и позитивный, он тем не менее нуждается в предупреждении: только для зрителей с крепкими нервами и желудками.

6.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 16 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Андреас Йонсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жуки 1 постер
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