Мастера вопля, 2005

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о выходе в прокат О фильме Обзор исландской поп-культуры, в которой Бьорк и Sigur Ros оказываются всего лишь верхушкой айсберга. В стране живет около 300 тысяч человек, и почти все они, похоже, играют или поют в каком-нибудь музыкальном коллективе. Развернуть 7.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2005 Премьера в мире 30 апреля 2005 Режиссер Ари Александр В ролях Бьорк Гудмундсдоттир Барди Йоуханнссон Йоухан Йоуханнссон Эйнар Орн Бенедиктссон Все актеры и съемочная группа 2 постера

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