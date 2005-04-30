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Мастера вопля
Screaming Masterpiece
Мастера вопля, 2005
2005 / Исландия / Дания / Нидерланды
7.3
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Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
мюзикл
документальный
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О фильме
Обзор исландской поп-культуры, в которой Бьорк и Sigur Ros оказываются всего лишь верхушкой айсберга. В стране живет около 300 тысяч человек, и почти все они, похоже, играют или поют в каком-нибудь музыкальном коллективе.
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7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2005
Премьера в мире
30 апреля 2005
Режиссер
Ари Александр
В ролях
Бьорк Гудмундсдоттир
Барди Йоуханнссон
Йоухан Йоуханнссон
Эйнар Орн Бенедиктссон
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Мастера вопля
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