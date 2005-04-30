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Мастера вопля Мастера вопля
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Screaming Masterpiece

Мастера вопля, 2005

2005 / Исландия / Дания / Нидерланды
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Обзор исландской поп-культуры, в которой Бьорк и Sigur Ros оказываются всего лишь верхушкой айсберга. В стране живет около 300 тысяч человек, и почти все они, похоже, играют или поют в каком-нибудь музыкальном коллективе.
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 30 апреля 2005
Режиссер
Ари Александр
В ролях
Бьорк Гудмундсдоттир
Барди Йоуханнссон
Йоухан Йоуханнссон
Эйнар Орн Бенедиктссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мастера вопля 2 постера
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саундтрек фильма Мастера вопля
Кадры из фильма Все кадры
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