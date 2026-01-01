Оповещения от Киноафиши
DOKer Shorts #3

DOKer Shorts #3

DOKer Shorts #3 18+
О фильме

Эта подборка фильмов отдана мужчинам. Очень по-разному они раскроются в фильмах: «Мой враг, мой брат» — умопомрачительная история мужской вражды и дружбы; «Борцы с тенью» — прекрасное кинонаблюдение, снятое в Танзании; «Осень» — этюд на вечные темы и «Серебряная гора» — брутально-визуальная притча из Боливии. Осень (18 мин., режиссер Юзеф Эбодан) Пожилые люди размышляют о прошлом, которое никогда не возвратится, и пытаются смириться с настоящим. Неспешное, вдумчивое, медитативное кино из Египта, снятое сирийским режиссером со всей восточной мудростью. Борцы с тенью (32 мин., режиссер Жозефин Герванг Хеймбургер) Альбиносы в Танзании боятся не столько сильного солнца, которое может вызвать у них рак кожи, сколько суеверного африканского общества, которое считает, что альбиносы — это призраки. Мой враг, мой брат (22 мин., режиссер Анна Шин) Захид и Нажи — два бывших врага ирано-иракской войны, которые становятся родными братьями по жизни. Спустя 25 лет после того, как один спас другому жизнь, они случайно встречаются в Канаде… «История Нажи и Захида необыкновенно чудесная и вдохновляющая, она продолжает удивлять нас и по сей день. То, что солдат рисковал своей жизнью, чтобы спасти своего врага — невероятно; но то, что они смогли встретиться спустя годы в чужой стране — это вообще чудо. И это случилось. В центре этой истории подтверждение человечности. Фильм показывает очень близкие отношения между двумя бывшими врагами, и доказывает, что исцеление и искупление возможно», — говорит режиссер Анна Шин. Серебряная гора (32 мин., режиссер Армин Талхаммер) Боливийское высокогорье. Семья Круза на своей привычной тяжелой работе — в шахте. Прочь слова и любые другие комментарии, только впечатляющее изображение и мощная атмосфера звука. Возможно, это одна из самых последних съемок процесса добычи серебра.

Страна Египет / Дания / Танзания / Канада / Боливия / Австрия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Режиссер
Юзеф Эбодан
Жозефин Хеймбургер
