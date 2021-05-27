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Мистериум: Эффект Марко Мистериум: Эффект Марко
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Marco effekten

Мистериум: Эффект Марко, 2021

2021 / Дания / Германия
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Скандинавский триллер о детективе Карле Мерке
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В Копенгагене совершено преступление, как-то связанное с подростком Марко. За расследование берется знаменитый отдел Q, специализирующийся на нераскрытых делах прошлого. Оперативная группа выходит на мафию, замешанную в педофилии и убийствах. Кроме того, преступную ячейку покрывают влиятельные датские чиновники из Министерства юстиции. Удастся ли полицейским отправить негодяев за решетку?

«Мистериум: Эффект Марко» — продолжение культового детективного цикла по мотивам произведений Юсси Адлер-Олсена. На этот раз роль беспринципного детектива Карла Мерка исполнил Ульрих Томсен, известный по сериалам «Банши» и «Черный список», а режиссерское кресло занял номинант на премию «Оскар» Мартин Зандвлиет.

Карл — глава полицейского подразделения Q, работающего над нераскрытыми преступлениями из архива. В его команду входит давний коллега Асад и молодая сотрудница Роуз. Однажды к ним попадает информация о подростке Марко, который предположительно стал свидетелем убийства, по почерку совпадающего с несколькими «глухарями» прошлых лет. Выясняется, что юноша воспитывался внутри клана, управляемого криминальным авторитетом Золя. Сбежав от кровожадного дяди, Марко сталкивается со смертельной угрозой.

Расследование выводит Карла, Асада и Роуз на чиновника, который явно в курсе происходящего. Но доказать это будет непросто: новый босс отказывается потакать спорным методам сотрудников отдела. Между тем кровопролитие на улицах Копенгагена продолжается. Удастся ли Мерку и его людям раскрыть крупнейшее дело в карьере?

«Миллениум: Эффект Марко» — пятый фильм цикла, стартовавшего в 2013 году. В основу легло одноименное произведение культового датского писателя Юсси Адлер-Олсена. Книги о детективе Карле Мерке переведены более чем на сорок языков и стали бестселлерами в США и Европе.

 

В «Эффекте Марко» произошел полный рекаст. Исполнителя главной роли Николая Ли Кааса заменил Ульрих Томсен. Прежде им неоднократно доводилось работать вместе. Например, актеров можно встретить в фильмах «Адамовы яблоки», «Мерцающие огни» и «Второй шанс». Кроме того, Асада на этот раз исполнил Заки Юссеф, а образ Роуз воплотила Софи Торп.

В эпизодической роли появился Томас В. Габриэльссон, снимавшийся в сериалах «Мост», «Последнее королевство» и «Фортитьюд».

Режиссерское кресло занял Мартин Зандвлиет, известный по криминальному триллеру «Чужак» (2017) с Джаредом Лето и номинированной на «Оскар» военной драме «Моя земля» (2015).

Съемки стартовали в марте 2020 года на территории Чехии, однако пандемия вынудила команду взять паузу.  Производство возобновилось летом в Дании.

Созданием занималась кинокомпания Nordisk во главе с продюсером Микаэлем Риксем. Под его началом были поставлены обе предыдущие работы Зандвлиета.

Сценаристы Андерс Фритьоф Аугуст («Здесь была Бритт-Мари», «Топ-модель») и Томас Порсагер адаптировали книгу Юсси Адлер-Олсена для большого экрана.

По словам Сьюзан Вендт из дистрибьютерской компании TrustNordisk, бюджет составил 7 миллионов евро.

Предполагается, что «Эффект Марко» станет первым из шести фильмов ребута.

Его зовут Марко, и он — член преступного клана. Марко мечтает лишь об одном — сбежать и зажить нормальной жизнью. Однажды он узнает о страшном убийстве, за это клан приговаривает его к смерти. Единственный шанс на спасение — начальник отдела полиции Карл Мерк, храбрый и неподкупный одиночка.

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 октября 2021
Премьера онлайн 1 августа 2021
Премьера в мире 27 мая 2021
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Мартин Зандвлиет
Мартин Зандвлиет
В ролях
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Томас В. Габриэльссон
Томас В. Габриэльссон
Андерс Маттесен
Заки Юссеф
Лиза Карлехед
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мистериум: Эффект Марко 2 постера
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Мистериум: Эффект Марко смотреть онлайн

Мистериум: Эффект Марко
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Скандинавские страны, кажется, могут экспортировать свои нордические детективы почти в промышленных масштабах. Так, «Эффект Марко» – это уже пятая по счету экранизация серии романов датского писателя Юсси Адлер-Ольсена, объединенных главными героями — неизменно угрюмым и своенравным детективом Карлом Мерком и его напарником Асадом. Во многом, если не во всем, «Мистериум» типичен. У Мерка тяжелый характер, он неуправляем, не всегда осознает последствия своих…
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саундтрек фильма Мистериум: Эффект Марко
Кадры из фильма Все кадры
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