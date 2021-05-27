Мистериум: Эффект Марко, 2021

В Копенгагене совершено преступление, как-то связанное с подростком Марко. За расследование берется знаменитый отдел Q, специализирующийся на нераскрытых делах прошлого. Оперативная группа выходит на мафию, замешанную в педофилии и убийствах. Кроме того, преступную ячейку покрывают влиятельные датские чиновники из Министерства юстиции. Удастся ли полицейским отправить негодяев за решетку?
«Мистериум: Эффект Марко» — продолжение культового детективного цикла по мотивам произведений Юсси Адлер-Олсена. На этот раз роль беспринципного детектива Карла Мерка исполнил Ульрих Томсен, известный по сериалам «Банши» и «Черный список», а режиссерское кресло занял номинант на премию «Оскар» Мартин Зандвлиет.
Карл — глава полицейского подразделения Q, работающего над нераскрытыми преступлениями из архива. В его команду входит давний коллега Асад и молодая сотрудница Роуз. Однажды к ним попадает информация о подростке Марко, который предположительно стал свидетелем убийства, по почерку совпадающего с несколькими «глухарями» прошлых лет. Выясняется, что юноша воспитывался внутри клана, управляемого криминальным авторитетом Золя. Сбежав от кровожадного дяди, Марко сталкивается со смертельной угрозой.
Расследование выводит Карла, Асада и Роуз на чиновника, который явно в курсе происходящего. Но доказать это будет непросто: новый босс отказывается потакать спорным методам сотрудников отдела. Между тем кровопролитие на улицах Копенгагена продолжается. Удастся ли Мерку и его людям раскрыть крупнейшее дело в карьере?
«Миллениум: Эффект Марко» — пятый фильм цикла, стартовавшего в 2013 году. В основу легло одноименное произведение культового датского писателя Юсси Адлер-Олсена. Книги о детективе Карле Мерке переведены более чем на сорок языков и стали бестселлерами в США и Европе.
В «Эффекте Марко» произошел полный рекаст. Исполнителя главной роли Николая Ли Кааса заменил Ульрих Томсен. Прежде им неоднократно доводилось работать вместе. Например, актеров можно встретить в фильмах «Адамовы яблоки», «Мерцающие огни» и «Второй шанс». Кроме того, Асада на этот раз исполнил Заки Юссеф, а образ Роуз воплотила Софи Торп.
В эпизодической роли появился Томас В. Габриэльссон, снимавшийся в сериалах «Мост», «Последнее королевство» и «Фортитьюд».
Режиссерское кресло занял Мартин Зандвлиет, известный по криминальному триллеру «Чужак» (2017) с Джаредом Лето и номинированной на «Оскар» военной драме «Моя земля» (2015).
Съемки стартовали в марте 2020 года на территории Чехии, однако пандемия вынудила команду взять паузу. Производство возобновилось летом в Дании.
Созданием занималась кинокомпания Nordisk во главе с продюсером Микаэлем Риксем. Под его началом были поставлены обе предыдущие работы Зандвлиета.
Сценаристы Андерс Фритьоф Аугуст («Здесь была Бритт-Мари», «Топ-модель») и Томас Порсагер адаптировали книгу Юсси Адлер-Олсена для большого экрана.
По словам Сьюзан Вендт из дистрибьютерской компании TrustNordisk, бюджет составил 7 миллионов евро.
Предполагается, что «Эффект Марко» станет первым из шести фильмов ребута.
Его зовут Марко, и он — член преступного клана. Марко мечтает лишь об одном — сбежать и зажить нормальной жизнью. Однажды он узнает о страшном убийстве, за это клан приговаривает его к смерти. Единственный шанс на спасение — начальник отдела полиции Карл Мерк, храбрый и неподкупный одиночка.