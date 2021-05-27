Мистериум: Эффект Марко, 2021

В Копенгагене совершено преступление, как-то связанное с подростком Марко. За расследование берется знаменитый отдел Q, специализирующийся на нераскрытых делах прошлого. Оперативная группа выходит на мафию, замешанную в педофилии и убийствах. Кроме того, преступную ячейку покрывают влиятельные датские чиновники из Министерства юстиции. Удастся ли полицейским отправить негодяев за решетку?

«Мистериум: Эффект Марко» — продолжение культового детективного цикла по мотивам произведений Юсси Адлер-Олсена. На этот раз роль беспринципного детектива Карла Мерка исполнил Ульрих Томсен, известный по сериалам «Банши» и «Черный список», а режиссерское кресло занял номинант на премию «Оскар» Мартин Зандвлиет.

Карл — глава полицейского подразделения Q, работающего над нераскрытыми преступлениями из архива. В его команду входит давний коллега Асад и молодая сотрудница Роуз. Однажды к ним попадает информация о подростке Марко, который предположительно стал свидетелем убийства, по почерку совпадающего с несколькими «глухарями» прошлых лет. Выясняется, что юноша воспитывался внутри клана, управляемого криминальным авторитетом Золя. Сбежав от кровожадного дяди, Марко сталкивается со смертельной угрозой.

Расследование выводит Карла, Асада и Роуз на чиновника, который явно в курсе происходящего. Но доказать это будет непросто: новый босс отказывается потакать спорным методам сотрудников отдела. Между тем кровопролитие на улицах Копенгагена продолжается. Удастся ли Мерку и его людям раскрыть крупнейшее дело в карьере?