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Постер фильма По ту сторону
7.0
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7.0

По ту сторону

, 2010
Svinalängorna
Дания, Финляндия, Швеция / драма / 18+
Постер фильма По ту сторону
7.0

О фильме

Социально-психологическая драма, передающая в подробностях переживания ребенка родителей-алкоголиков и те душевные травмы, которые с годами никуда не уходят.

В ролях

Нуми Рапас
Нуми Рапас
Leena
Оути Мяэнпя
Оути Мяэнпя
Aili Moilanen
Вилле Виртанен
Вилле Виртанен
Kimmo Moilanen
Техилла Блад
Leena Moilanen - as child
Минна Хаапкюля
Helmi
Хакан Бенгтссон
Хакан Бенгтссон
Veikko
Саймон Дж. Бергер
Саймон Дж. Бергер
Альба Аугуст
Альба Аугуст
Кеннет Милдофф
Ола Рапас
Johan
Санная Перссон
Junior Blad
Sakari Moilanen
Режиссер Пернилла Аугуст
Сценарист Пернилла Аугуст, Сусанна Алакоски, Lolita Ray
Композитор Магнус Ярлбо, Себастьян Оберг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Финляндия / Швеция
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 9 июня 2011
Премьера в мире 10 декабря 2010
Дата выхода
8 декабря 2011 Германия 16
16 марта 2011 Италия
11 марта 2011 Финляндия
10 декабря 2010 Швеция 15
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $5 796 679
Производство Kamoli Films, Nordsvensk Filmunderhållning, Blind Spot Pictures
Другие названия
Svinalängorna, Beyond, Além, Bessere Zeiten, Beyond - svinestierne, Peremvidéken, Sikalat, Skyggesiden, Sovinto, Wykluczeni, По ту сторону, 愛，讓悲傷跨越, Svinalangorna

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 25 февраля 2025

Отзывы о фильме

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