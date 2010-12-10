В ролях
Junior Blad
Sakari Moilanen
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Магнус Ярлбо, Себастьян Оберг
Детали фильма
Страна
Дания / Финляндия / Швеция
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2010
Премьера онлайн
9 июня 2011
Премьера в мире
10 декабря 2010
Дата выхода
|8 декабря 2011
|Германия
|
|16
|16 марта 2011
|Италия
|
|
|11 марта 2011
|Финляндия
|
|
|10 декабря 2010
|Швеция
|
|15
Бюджет
$3 000 000
Сборы в мире
$5 796 679
Производство
Kamoli Films, Nordsvensk Filmunderhållning, Blind Spot Pictures
Другие названия
Svinalängorna, Beyond, Além, Bessere Zeiten, Beyond - svinestierne, Peremvidéken, Sikalat, Skyggesiden, Sovinto, Wykluczeni, По ту сторону, 愛，讓悲傷跨越, Svinalangorna