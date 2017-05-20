Квадрат, 2017

Фильм «Квадрат» снял режиссёр Рубен Эстлунд («Форс-мажор», «Игра»). В картине сыграли: Элизабет Мосс («Прерванная жизнь», сериал «Вершина озера»), Терри Нотари («Восстание планеты обезьян», «Варкрафт»), Доминик Уэст («Чикаго», «Улыбка Моны Лизы»), Клас Банг («Дитя Джунглей») и другие.
В центре сюжета ленты «Квадрат» окажется куратор музея современного искусства, который разведён и воспитывает двух дочерей. Однажды в его жизни случается непредвиденное - крадут его телефон и бумажник. Но он не намерен оставить всё, как есть и потому выслеживает телефон с помощью приложения и отправляется в бедный стокгольмский район по следам грабителя. Во все ящики он рассовывает бумажку с надписью «Я знаю, что ты украл мой телефон и бумажник», а также указывает место, куда вернуть украденное. Однако тут в его жизни начинается настоящий кавардак, которого он никак не ожидал.
- Фильм «Квадрат» получил главную награду Каннского кинофестиваля, а также приз Vulcaine prize
- Сцена, в которой у главного героя крадут мобильный телефон, основана на реальной истории из жизни режиссёра Рубена Эстлунда, которого ограбили точно так же
- Фильм Эстлунда «Форс-мажор» также был награждён на Каннском кинофестивале в 2014 году. Тогда режиссёр получил приз в программе «Особый взгляд»
Кристиан работает куратором музея современного искусства. Он разведен и воспитывает двух дочерей. Однажды у Кристиана крадут телефон и бумажник. Выследив аппарат через приложение, он вместе с коллегой отправляется на своей модной Тесле вершить справедливость в бедный район Стокгольма. Он рассовывает по почтовым ящикам напечатанное предупреждение «Я знаю, что ты украл мой телефон и бумажник» и называет место, куда необходимо вернуть вещи. Он не рассчитывает на успех предприятия, но он также не рассчитывает и на другие события, что поджидают его впереди.
удивительно ироничный взгляд на современное искусство, размышление о… Читать дальше…