Квадрат, 2017

- Фильм «Квадрат» получил главную награду Каннского кинофестиваля, а также приз Vulcaine prize

- Сцена, в которой у главного героя крадут мобильный телефон, основана на реальной истории из жизни режиссёра Рубена Эстлунда, которого ограбили точно так же

- Фильм Эстлунда «Форс-мажор» также был награждён на Каннском кинофестивале в 2014 году. Тогда режиссёр получил приз в программе «Особый взгляд»