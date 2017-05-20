Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квадрат Квадрат
Киноафиша Фильмы Квадрат
The Square

Квадрат, 2017

2017 / Швеция / Германия / Дания / Франция
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Кража телефона оборачивается для куратора музея неожиданными и опасными событиями.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Квадрат» снял режиссёр Рубен Эстлунд («Форс-мажор», «Игра»). В картине сыграли: Элизабет Мосс («Прерванная жизнь», сериал «Вершина озера»), Терри Нотари («Восстание планеты обезьян», «Варкрафт»), Доминик Уэст («Чикаго», «Улыбка Моны Лизы»), Клас Банг («Дитя Джунглей») и другие. 

В центре сюжета ленты «Квадрат» окажется куратор музея современного искусства, который разведён и воспитывает двух дочерей. Однажды в его жизни случается непредвиденное - крадут его телефон и бумажник. Но он не намерен оставить всё, как есть и потому выслеживает телефон с помощью приложения и отправляется в бедный стокгольмский район по следам грабителя. Во все ящики он рассовывает бумажку с надписью «Я знаю, что ты украл мой телефон и бумажник», а также указывает место, куда вернуть украденное. Однако тут в его жизни начинается настоящий кавардак, которого он никак не ожидал.

- Фильм «Квадрат» получил главную награду Каннского кинофестиваля, а также приз Vulcaine prize

- Сцена, в которой у главного героя крадут мобильный телефон, основана на реальной истории из жизни режиссёра Рубена Эстлунда, которого ограбили точно так же

- Фильм Эстлунда «Форс-мажор» также был награждён на Каннском кинофестивале в 2014 году. Тогда режиссёр получил приз в программе «Особый взгляд»

Кристиан работает куратором музея современного искусства. Он разведен и воспитывает двух дочерей. Однажды у Кристиана крадут телефон и бумажник. Выследив аппарат через приложение, он вместе с коллегой отправляется на своей модной Тесле вершить справедливость в бедный район Стокгольма. Он рассовывает по почтовым ящикам напечатанное предупреждение «Я знаю, что ты украл мой телефон и бумажник» и называет место, куда необходимо вернуть вещи. Он не рассчитывает на успех предприятия, но он также не рассчитывает и на другие события, что поджидают его впереди. 

7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 сентября 2017
Премьера в мире 20 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Рубен Эстлунд
Рубен Эстлунд
В ролях
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Терри Нотари
Терри Нотари
Клас Банг
Клас Банг
Кристофер Лессо
Кристофер Лессо
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про детей Фильмы про детей
Постер фильма Квадрат 3 постера
Каннский кинофестиваль «Золотая пальмовая ветвь»
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Квадрат смотреть онлайн

Квадрат
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В музее X-Royal полным ходом идут приготовления к открытию новой выставки. Рабочие аккуратно прочерчивают прямые линии, вырезая на брусчатке перед музеем квадрат, по задумке аргентинской художницы в пространстве этого четырехугольника у всех равные права и отгораживаться от чужого несчастья нельзя. Например, после потери близкого незнакомец испытывает потребность поговорить с кем-нибудь – остановись и выслушай его. За выставку несет ответственность Кристиан (Клас Банг), успешный и…
Читать
Демьян Марлей 2 октября 2017, 07:33
О чем этот фильм? О добре и зле. О доверии между людьми. А уже потом -
удивительно ироничный взгляд на современное искусство, размышление о… Читать дальше…
Отзывы Написать
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Квадрат
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных на «Оскар» в этом году С 1 по 4 марта в кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных в этом году на премию «Оскар». В киноцентре «Октябрь» пройдут сеансы
Написать
21 февраля 2018 00:28
«Оно» и «Квадрат» в обзоррро от «Киноафиши» «Обзоррро!» – смотрим с прищуром, разбираем с пристрастием. И иногда за это хочется получить медаль за отвагу и новые штаны (намекаем на «Оно»)… Ожидание
Написать
9 сентября 2017 09:47
В Москве впервые пройдет фестиваль фильмов об искусстве The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL 8 сентября в столице стартует первый фестиваль фильмов об искусстве The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL, который продлится до 17 числа. Мероприятие организует извстное издание The Art
Написать
7 сентября 2017 11:37
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок
Отрывок
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Приложение киноафиши