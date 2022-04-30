Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 10 миллиардов ртов
8.6
Киноафиша Фильмы 10 миллиардов ртов
8.6

10 миллиардов ртов

, 2022
10 Billion Mouths
Дания / документальный / 18+
Постер фильма 10 миллиардов ртов
8.6
Режиссер Мона Берч Торбенсен
Сценарист Якоб Фрицбогер Кристенсен, Кэтрин Ричардсон, Хьялте Дрейер Йоргенсен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 30 апреля 2022
Бюджет 849 667 DKK
Производство Grøn
Другие названия
10 Billion Mouths, 10 miljardit suud, 10 Milyar Boğaz

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Обновлено 24 ноября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше