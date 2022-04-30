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10 миллиардов ртов
8.6
10 миллиардов ртов
, 2022
10 Billion Mouths
Дания / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.6
Режиссер
Мона Берч Торбенсен
Сценарист
Якоб Фрицбогер Кристенсен
,
Кэтрин Ричардсон
,
Хьялте Дрейер Йоргенсен
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Дания
Продолжительность
1 час 4 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
30 апреля 2022
Бюджет
849 667 DKK
Производство
Grøn
Другие названия
10 Billion Mouths, 10 miljardit suud, 10 Milyar Boğaz
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Рейтинг фильма
8.6
Оцените
10
голосов
8
IMDb
Обновлено 24 ноября 2022
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