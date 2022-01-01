Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "СантаМэн" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
10 миллиардов ртов
Киноафиша Фильмы 10 миллиардов ртов
10 Billion Mouths

10 миллиардов ртов, 2022

2022 / Дания
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 2022
Режиссер
Мона Берч Торбенсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 10 миллиардов ртов 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
Царство против разбойников
Царство против разбойников
2022, Россия, анимация, семейный
Честный развод 2
Честный развод 2
2022, Россия, комедия
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Корабль в Пусан
Корабль в Пусан
2022, Корея, боевик, криминал, фантастика
Умная Маша
Умная Маша
2022, Россия, комедия
Сестры
Сестры
2022, Россия, ужасы
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Приложение киноафиши