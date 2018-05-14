Дом, который построил Джек, 2018

Ларс фон Триер («Антихрист», «Меланхолия») уже не раз шокировал и восхищал мир своими фильмами. И на этот раз уютного семейного кино мы от режиссера не получим. Главные роли в фильме исполнили отличые актеры Ума Турман («Криминальное чтиво», «Аферисты поневоле»), Райли Кио («Безумный Макс: дорога ярости», «Удача Логана»), Мэтт Диллон («Бойцовая рыбка», «Сосны»).
Фильм рассказывает историю серийного убийцы Джека, который отличается невероятным умом. Зрителю покажут 12 лет его жизни, причем мы посмотрим на события в версии самого Джека. За эти годы Джек из психопата превращается в настоящего маньяка, для которого каждое убийство — шедевр, а оставленные им тела — произведения искусства.
- Бюджет картины составил 8,7 млн долларов
- «Дом, который построил Джек» стал следующим англоязычным проектом датского режиссера Ларса фон Триера после дилогии «Нимфоманка»
- Первоначально Ларс фон Триер развивал идею снять телесериал, но в феврале 2016 года он объявил, что снимет фильм.
- В интервью изданию The Guardian Ларс фон Триер заявил, что его фильм вдохновлён Дональдом Трампом: «Фильм восхваляет идею того, что жизнь — злая и бессердечная штука. Это подтверждает недавнее воцарение homo trumpus, Крысиного короля».
- Съемки фильма проходили в Швеции и Дании.
- Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале 2018 года
История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.