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Дом, который построил Джек Дом, который построил Джек
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The House That Jack Built

Дом, который построил Джек, 2018

2018 / Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Расписание
Фильм Ларса фон Триера про серийного убийцу с Умой Турман, Мэттом Дилланом и Райли Кио в главных ролях
Расписание
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ларс фон Триер («Антихрист», «Меланхолия») уже не раз шокировал и восхищал мир своими фильмами. И на этот раз уютного семейного кино мы от режиссера не получим. Главные роли в фильме исполнили отличые актеры Ума Турман («Криминальное чтиво», «Аферисты поневоле»), Райли Кио («Безумный Макс: дорога ярости», «Удача Логана»), Мэтт Диллон («Бойцовая рыбка», «Сосны»).

Фильм рассказывает историю серийного убийцы Джека, который отличается невероятным умом. Зрителю покажут 12 лет его жизни, причем мы посмотрим на события в версии самого Джека. За эти годы Джек из психопата превращается в настоящего маньяка, для которого каждое убийство — шедевр, а оставленные им тела — произведения искусства.

- Бюджет картины составил 8,7 млн долларов

- «Дом, который построил Джек» стал следующим англоязычным проектом датского режиссера Ларса фон Триера после дилогии «Нимфоманка»

- Первоначально Ларс фон Триер развивал идею снять телесериал, но в феврале 2016 года он объявил, что снимет фильм.

- В интервью изданию The Guardian Ларс фон Триер заявил, что его фильм вдохновлён Дональдом Трампом: «Фильм восхваляет идею того, что жизнь — злая и бессердечная штука. Это подтверждает недавнее воцарение homo trumpus, Крысиного короля».

- Съемки фильма проходили в Швеции и Дании.

- Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале 2018 года

 

История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.

6.8 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 ноября 2018
Премьера онлайн 14 декабря 2018
Премьера в мире 14 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
В ролях
Райли Кио
Райли Кио
Ума Турман
Ума Турман
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис
Эдвард Спелирс
Эдвард Спелирс
Все актеры и съемочная группа
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Тула
18:10
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Одним из главных событий Каннского кинофестиваля в этом году стало возвращение «блудного сына» Лазурного берега Ларса фон Триера с его новым фильмом «Дом, который построил Джек». Из-за неверно истолкованных слов о Гитлере во время пресс-конференции «Меланхолии» в 2011 году режиссёра объявили персоной нон-грата киносмотра, и вот, спустя 7 лет, он явил каннской публике своё новорожденное детище. Во время премьеры несколько десятков человек покинули зал,…
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visa 8 декабря 2018, 19:49
Отличный фильм, не слушайте людей, которые привыкли смотреть трансформеров и Годзилу. Очень глубокий, увлекательный фильм
Rita Lamettrie 1 декабря 2018, 20:35
вчера была на премьере и снова пойду. замечательный, остросовременный фильм, весь пронизанный черным юмором и мыслями об истории человеческой культуры. фон триер на пике режиссерской формы.
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«Дом, который построил Джек» в кинотеатрах

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