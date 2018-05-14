Дом, который построил Джек, 2018

Ларс фон Триер («Антихрист», «Меланхолия») уже не раз шокировал и восхищал мир своими фильмами. И на этот раз уютного семейного кино мы от режиссера не получим. Главные роли в фильме исполнили отличые актеры Ума Турман («Криминальное чтиво», «Аферисты поневоле»), Райли Кио («Безумный Макс: дорога ярости», «Удача Логана»), Мэтт Диллон («Бойцовая рыбка», «Сосны»).

Фильм рассказывает историю серийного убийцы Джека, который отличается невероятным умом. Зрителю покажут 12 лет его жизни, причем мы посмотрим на события в версии самого Джека. За эти годы Джек из психопата превращается в настоящего маньяка, для которого каждое убийство — шедевр, а оставленные им тела — произведения искусства.