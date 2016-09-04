Дэвид Линч: Жизнь в искусстве, 2016

«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» - это документальная картина автора фильма «Линч» Джона Нгуйена, а также дебютантов Рика Барнса и Оливии Неергаард-Холм. Главным действующим лицом и рассказчиком является культовый режиссёр Дэвид Линч, который на камеру рассказывает свою историю. Фильм является очень личным и поведает зрителям о том, как маленький мальчик, а затем подросток начинал открывать для себя искусство и, пропуская через собственное воображение, научился делиться своим внутренним миром с окружающими.

Действие картины «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» переносит нас в мастерскую великого художника и автора таких культовых лент, как «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и сериала «Твин Пикс». Оттуда мы наблюдаем за тем, как в голове создателя рождаются образы, затем перенесённые им на экран. «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» - это больше, чем просто биографический документальный фильм, это загадочная история становления одного из величайших и выдающихся деятелей искусства - не менее загадочная, чем он сам.