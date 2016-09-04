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Дэвид Линч: Жизнь в искусстве Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
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David Lynch the Art Life

Дэвид Линч: Жизнь в искусстве, 2016

2016 / США / Дания
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» - это документальная картина автора фильма «Линч» Джона Нгуйена, а также дебютантов Рика Барнса и Оливии Неергаард-Холм. Главным действующим лицом и рассказчиком является культовый режиссёр Дэвид Линч, который на камеру рассказывает свою историю. Фильм является очень личным и поведает зрителям о том, как маленький мальчик, а затем подросток начинал открывать для себя искусство и, пропуская через собственное воображение, научился делиться своим внутренним миром с окружающими.

Действие картины «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» переносит нас в мастерскую великого художника и автора таких культовых лент, как «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и сериала «Твин Пикс». Оттуда мы наблюдаем за тем, как в голове создателя рождаются образы, затем перенесённые им на экран. «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» - это больше, чем просто биографический документальный фильм, это загадочная история становления одного из величайших и выдающихся деятелей искусства - не менее загадочная, чем он сам.

- Средства на съёмки фильма «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» собирались в течение нескольких лет посредством краудфандинговой кампании на Kickstarter

- Картина «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» была представлена в Москве и в Петербурге в рамках ежегодного фестиваля AmFest

- Премьера фильма состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля

Очень личный монолог легендарного визионера Дэвида Линча об идиллическом детстве, тревожном студенчестве и поиске своего пути в искусстве. В художественной мастерской, среди странных объектов и сигаретного дыма создатель «Твин Пикса», «Малхолланд Драйв» и «Синего бархата» описывает гипнотические картины из своего прошлого, которые раскрываются как сцены из его фильмов. Безумные тени и причудливо человечные образы проявляются и угасают, отпечатываясь в воображении Линча — художника, музыканта и самого таинственного режиссера мирового кино.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 апреля 2017
Премьера в мире 4 сентября 2016
Возраст 12+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Джон Нгуен
Джон Нгуен
В ролях
Дэвид Линч
Дэвид Линч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дэвид Линч: Жизнь в искусстве 3 постера
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Курт Воннегут писал: «Если Вы всерьёз хотите разочаровать родителей, а к гомосексуализму душа не лежит, идите в искусство». Но этот крепкий орешек оказался настолько знаковым художником, что в районе двадцати с лишним лет его опешивший от ужаса, отец запретил наследнику в принципе когда-либо заводить детей. Эта и ещё десятки необъяснимых историй, рассказанных самим кинорежиссёром, поставившим от ужаса на дыбы волосы миллионам, а себе — ради развлечения, в документальном фильме…
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саундтрек фильма Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
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3 мая 2017 13:58
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