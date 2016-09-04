Дэвид Линч: Жизнь в искусстве, 2016

«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» - это документальная картина автора фильма «Линч» Джона Нгуйена, а также дебютантов Рика Барнса и Оливии Неергаард-Холм. Главным действующим лицом и рассказчиком является культовый режиссёр Дэвид Линч, который на камеру рассказывает свою историю. Фильм является очень личным и поведает зрителям о том, как маленький мальчик, а затем подросток начинал открывать для себя искусство и, пропуская через собственное воображение, научился делиться своим внутренним миром с окружающими.
Действие картины «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» переносит нас в мастерскую великого художника и автора таких культовых лент, как «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и сериала «Твин Пикс». Оттуда мы наблюдаем за тем, как в голове создателя рождаются образы, затем перенесённые им на экран. «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» - это больше, чем просто биографический документальный фильм, это загадочная история становления одного из величайших и выдающихся деятелей искусства - не менее загадочная, чем он сам.
- Средства на съёмки фильма «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» собирались в течение нескольких лет посредством краудфандинговой кампании на Kickstarter
- Картина «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» была представлена в Москве и в Петербурге в рамках ежегодного фестиваля AmFest
- Премьера фильма состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля
Очень личный монолог легендарного визионера Дэвида Линча об идиллическом детстве, тревожном студенчестве и поиске своего пути в искусстве. В художественной мастерской, среди странных объектов и сигаретного дыма создатель «Твин Пикса», «Малхолланд Драйв» и «Синего бархата» описывает гипнотические картины из своего прошлого, которые раскрываются как сцены из его фильмов. Безумные тени и причудливо человечные образы проявляются и угасают, отпечатываясь в воображении Линча — художника, музыканта и самого таинственного режиссера мирового кино.