Воробьи, 2015

16-летний Ари живет с матерью в Рейкъявике. Ари доволен своей жизнью, но однажды его матери приходится выехать на работу за границу. Парню приходится покинуть столицу и переехать к отцу, в отдаленный район Западных Фьордов, где он бывал ребенком. Отношения с отцом у Ари не лучшие, а друзья детства давно разъехались. Может, что-то изменит появление симпатичной девушки? Ари должен найти себя в этих непростых условиях.



История о путешествии из детства во взрослую жизнь, об отношениях отца и сына, и о любви — и все это на фоне захватывающих пейзажей Западных Фьордов.