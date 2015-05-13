Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Воробьи Воробьи
Киноафиша Фильмы Воробьи
Sparrows / Þrestir

Воробьи, 2015

2015 / Исландия / Дания / Хорватия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

16-летний Ари живет с матерью в Рейкъявике. Ари доволен своей жизнью, но однажды его матери приходится выехать на работу за границу. Парню приходится покинуть столицу и переехать к отцу, в отдаленный район Западных Фьордов, где он бывал ребенком. Отношения с отцом у Ари не лучшие, а друзья детства давно разъехались. Может, что-то изменит появление симпатичной девушки? Ари должен найти себя в этих непростых условиях.

История о путешествии из детства во взрослую жизнь, об отношениях отца и сына, и о любви — и все это на фоне захватывающих пейзажей Западных Фьордов.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 13 мая 2015
Режиссер
Рунар Рунарссон
В ролях
Раде Шербеджия
Раде Шербеджия
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Атли Оскар Фьяларссон
Магнус Дэнкс
Палми Гестссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воробьи 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши