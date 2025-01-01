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Киноафиша Фильмы Live a Little

Live a Little

Leva lite
Напомним о выходе в прокат
Страна Швеция / Норвегия / Дания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Производство Amarcord, F25 Production House, Film i Väst
Другие названия
Leva lite, Ela natuke, Live a Little
Режиссер
Fanny Ovesen
В ролях
Embla Ingelman-Sundberg
Aviva Wrede
Оскар Лесаж
Beatriz Abrisqueta
Тельма Буабенг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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