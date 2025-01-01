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Live a Little
Live a Little
Leva lite
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Швеция / Норвегия / Дания
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2025
Производство
Amarcord, F25 Production House, Film i Väst
Другие названия
Leva lite, Ela natuke, Live a Little
Режиссер
Fanny Ovesen
В ролях
Embla Ingelman-Sundberg
Aviva Wrede
Оскар Лесаж
Beatriz Abrisqueta
Тельма Буабенг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.7
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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