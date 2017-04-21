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Бобби Джен
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Bobbi Jene

Бобби Джен, 2017

2017 / США / Дания / Израиль / Швеция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

После десяти лет звездной карьеры в знаменитой израильской труппе «Батшева» американская танцовщица Бобби Джин Смит принимает решение, полностью меняющее ее жизнь: она решает вернуться в США. Оторваться от близких людей оказалось намного сложнее, чем она предполагала. Ей приходится расстаться со своим ментором, знакомыми хореографами и любовью всей ее жизни, чтобы вернуться домой, где ее ожидает неопределенность. Прямая и интимная режиссура Эльвиры Линд распахивает настежь мир современного танца и обнажает эмоциональную бездну, в которой переплетается искусство, романтика и решимость.

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 апреля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Эльвира Линд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бобби Джен 2 постера
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