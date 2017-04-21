Бобби Джен, 2017

После десяти лет звездной карьеры в знаменитой израильской труппе «Батшева» американская танцовщица Бобби Джин Смит принимает решение, полностью меняющее ее жизнь: она решает вернуться в США. Оторваться от близких людей оказалось намного сложнее, чем она предполагала. Ей приходится расстаться со своим ментором, знакомыми хореографами и любовью всей ее жизни, чтобы вернуться домой, где ее ожидает неопределенность. Прямая и интимная режиссура Эльвиры Линд распахивает настежь мир современного танца и обнажает эмоциональную бездну, в которой переплетается искусство, романтика и решимость.