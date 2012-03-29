Королевский роман, 2012

Король Кристиан VII имеет большую психологическую проблему. Кроме этого, он все чаще проводит ночи не в супружеской постели, где его ждет молодая Каролина Матильда, а в борделях, предаваясь утехам с распутными девицами низшего сословия. Однажды среди придворных появляется немецкий доктор Иоганн. Он быстро находит общий язык с королевой и становится приближенной к королю особой. Интригующие события набирают обороты, чтобы вылиться в скандальную, полную тайн и роковых страстей историю.
Это история, происходившая в Датском королевстве в середине 18-го столетия. Юная королева Каролина-Матильда ненавидит своего супруга — психически больного короля Кристиана VII, который предпочитает проституток ее обществу. Появление в свите короля немецкого врача-вольнодумца Иоганна Фридриха Струэнзе вносит серьезные коррективы не только в жизнь Каролины, влюбляющейся в красавца доктора, но и в жизнь датчан — Струэнзе оказывает серьезное влияние на короля, который постепенно преобразовывает правительство. К сожалению, роман королевы и врача обречен, поскольку мачеха Кристиана не в восторге от перемен в Копенгагене.