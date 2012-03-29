Королевский роман, 2012

Это история, происходившая в Датском королевстве в середине 18-го столетия. Юная королева Каролина-Матильда ненавидит своего супруга — психически больного короля Кристиана VII, который предпочитает проституток ее обществу. Появление в свите короля немецкого врача-вольнодумца Иоганна Фридриха Струэнзе вносит серьезные коррективы не только в жизнь Каролины, влюбляющейся в красавца доктора, но и в жизнь датчан — Струэнзе оказывает серьезное влияние на короля, который постепенно преобразовывает правительство. К сожалению, роман королевы и врача обречен, поскольку мачеха Кристиана не в восторге от перемен в Копенгагене.