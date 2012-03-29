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Королевский роман Королевский роман
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En Kongelig Affere

Королевский роман, 2012

2012 / Дания / Швеция / Чехия
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Король Кристиан VII имеет большую психологическую проблему. Кроме этого, он все чаще проводит ночи не в супружеской постели, где его ждет молодая Каролина Матильда, а в борделях, предаваясь утехам с распутными девицами низшего сословия. Однажды среди придворных появляется немецкий доктор Иоганн. Он быстро находит общий язык с королевой и становится приближенной к королю особой. Интригующие события набирают обороты, чтобы вылиться в скандальную, полную тайн и роковых страстей историю.

  • Мелодрама снята на основе литературного произведения Бодиль Стенсен-Лет «Принцесса крови».
  • Актриса Алисия Викандер учила датский специально для съемок в этом проекте. Для этого она два месяца жила в Копенгагене, усердно занимаясь и постоянно практикуясь.
  • Для Миккеля Бе Фельсгаарда, сыгравшего Кристиана, этот проект стал дебютным. Актер получил роль еще во время обучения в театральной школе.
  • Когда доктор Струэнзее первый раз встречается с королем, в их диалоге цитируются три разных пьесы Шекспира.
  • В одной из сцен Джулианна-Мария говорит слугам о том, что молчать в сложившейся ситуации – грех, который отправит их в чистилище. Но Джулианна исповедует лютеранство, в котором не признается чистилище.

Это история, происходившая в Датском королевстве в середине 18-го столетия. Юная королева Каролина-Матильда ненавидит своего супруга — психически больного короля Кристиана VII, который предпочитает проституток ее обществу. Появление в свите короля немецкого врача-вольнодумца Иоганна Фридриха Струэнзе вносит серьезные коррективы не только в жизнь Каролины, влюбляющейся в красавца доктора, но и в жизнь датчан — Струэнзе оказывает серьезное влияние на короля, который постепенно преобразовывает правительство. К сожалению, роман королевы и врача обречен, поскольку мачеха Кристиана не в восторге от перемен в Копенгагене.

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 29 марта 2012
Возраст 18+
Режиссер
Николай Арсель
Николай Арсель
В ролях
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Миккель Фольсгаард
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм
Давид Денсик
Давид Денсик
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Королевский роман
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