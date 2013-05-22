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Только Бог простит Только Бог простит
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Only God Forgives

Только Бог простит, 2013

2013 / Франция / Дания
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Десять лет назад Джулиан убил человека и бежал в Бангкок. Теперь он управляет клубом тайского бокса, который служит прикрытием для наркоторговли. Уважаемый в преступном мире, глубоко внутри он чувствует себя пустым. Когда брат Джулиана убивает несовершеннолетнюю проститутку, полиция вызывает отставного копа Чанга, Ангела возмездия. Чанг позволяет отцу расправиться с убийцей своей дочери, а затем «восстанавливает порядок», отрубив мужчине правую руку. Властная мать Джулиана, Кристалл, заставляет сына найти Чанга и отомстить за убийство брата… 

  • Сценарист и режиссер фильма Николас Виндинг Рефн корректировал актерскую игру Витхая Пансрингарма, сыгравшего Чанга, нашептывая ему на ухо: «Ты – Бог».
  • Производство фильма столкнулось с препятствием, когда возникла необходимость расплачиваться с местными властями, чтобы получить разрешение на съемку в ночное время, включая стрельбу. Сценарист и режиссер Рефн и исполнитель главной роли Райан Гослинг были приглашены на кинофестиваль в Таиланде, где получили 90 000 долларов за явку. Тогда они смогли подкупить местные власти, и съемки продолжились. При подготовке к роли Гослинг проходил строгие тренировки по тайскому боксу по два часа в день, четыре дня в неделю, и сидел на традиционной тайской диете. 

Джулиан сбежал от американского правосудия и теперь руководит в Бангкоке клубом тайского бокса, который служит ему прикрытием для торговли наркотиками. Его мать, глава крупной преступной организации, приезжает из США, чтобы забрать тело своего любимого сына Билли: брата Джулиана только что убили за зверскую расправу над молодой проституткой. Охваченная яростью и жаждой мести мать требует, чтобы Джулиан нашел и покарал убийц.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 22 мая 2013
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Иллюзион Кино
Бюджет $4 800 000
Режиссер
Николас Виндинг Рефн
Николас Виндинг Рефн
В ролях
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Том Бёрк
Том Бёрк
Гордон Браун
Джо Каммингс
Все актеры и съемочная группа
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Каро 11 Октябрь
20:00 от 700 ₽
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Только Бог простит смотреть онлайн

Только Бог простит

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
А где вы его посмотрели то? Прокат когда? Где ?✊ ✊ ✊ ✊
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/07/2013 - 02:25:07):фильм о мести. О красивой мести

Не понравилась мне эта месть. Это задница, в которую Джулиан попал… Читать дальше…
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