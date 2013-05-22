Только Бог простит, 2013

Десять лет назад Джулиан убил человека и бежал в Бангкок. Теперь он управляет клубом тайского бокса, который служит прикрытием для наркоторговли. Уважаемый в преступном мире, глубоко внутри он чувствует себя пустым. Когда брат Джулиана убивает несовершеннолетнюю проститутку, полиция вызывает отставного копа Чанга, Ангела возмездия. Чанг позволяет отцу расправиться с убийцей своей дочери, а затем «восстанавливает порядок», отрубив мужчине правую руку. Властная мать Джулиана, Кристалл, заставляет сына найти Чанга и отомстить за убийство брата…
Джулиан сбежал от американского правосудия и теперь руководит в Бангкоке клубом тайского бокса, который служит ему прикрытием для торговли наркотиками. Его мать, глава крупной преступной организации, приезжает из США, чтобы забрать тело своего любимого сына Билли: брата Джулиана только что убили за зверскую расправу над молодой проституткой. Охваченная яростью и жаждой мести мать требует, чтобы Джулиан нашел и покарал убийц.
Не понравилась мне эта месть. Это задница, в которую Джулиан попал… Читать дальше…