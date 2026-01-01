Историческая драма, в основе которой лежат реальные события о жизнеописании принца Олмэда, посвятившего себя мести за отца и брата...
СтранаВеликобритания / Германия / Дания / Нидерланды / Франция
Продолжительность1 час 25 минут
Год выпуска1994
Премьера в мире23 февраля 1994
Дата выхода
23 февраля 1994
Россия
18+
23 февраля 1994
Казахстан
10 августа 1994
США
23 февраля 1994
Украина
23 февраля 1994
Франция
MPAAR
ПроизводствоLes Films Ariane, Woodline Films Ltd., Kenneth Madsen Filmproduktion A/S
Другие названия
Prince of Jutland, Royal Deceit, Thrones & Empires, Amled - Die Rache des Königs, Amled, prinsen af Jylland, Der Prinz von Jütland, Jutland - Reinado de Ódio, Jütland hercege, Jutlandi prints, Jutlandijos princas, Jutský princ, Książę Jutlandii, La leyenda del príncipe, La verdadera historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, Le Prince de Jutland, O Príncipe de Jutland, Prinsen af Jylland, Prinsen av Jylland, The Prince of Denmark, Valtikka veressä, Краљевска превара, Принц Ютландии, Принц Ютландії, Принцът на Ятланд, 聖戰豪情