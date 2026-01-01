Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Принц Ютландии
Постер фильма Принц Ютландии
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Принц Ютландии

Принц Ютландии

Prince of Jutland 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Историческая драма, в основе которой лежат реальные события о жизнеописании принца Олмэда, посвятившего себя мести за отца и брата...

Страна Великобритания / Германия / Дания / Нидерланды / Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 23 февраля 1994
Дата выхода
23 февраля 1994 Россия 18+
23 февраля 1994 Казахстан
10 августа 1994 США
23 февраля 1994 Украина
23 февраля 1994 Франция
MPAA R
Производство Les Films Ariane, Woodline Films Ltd., Kenneth Madsen Filmproduktion A/S
Другие названия
Prince of Jutland, Royal Deceit, Thrones & Empires, Amled - Die Rache des Königs, Amled, prinsen af Jylland, Der Prinz von Jütland, Jutland - Reinado de Ódio, Jütland hercege, Jutlandi prints, Jutlandijos princas, Jutský princ, Książę Jutlandii, La leyenda del príncipe, La verdadera historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, Le Prince de Jutland, O Príncipe de Jutland, Prinsen af Jylland, Prinsen av Jylland, The Prince of Denmark, Valtikka veressä, Краљевска превара, Принц Ютландии, Принц Ютландії, Принцът на Ятланд, 聖戰豪情
Режиссер
Гэбриел Аксел
В ролях
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Принц Ютландии
Метролэнд 6.4
Метролэнд (1997)
Все маленькие животные 7.0
Все маленькие животные (1998)
Остров сокровищ 7.0
Остров сокровищ (1990)
Лорел каньон 6.9
Лорел каньон (2002)
Иисус 5.5
Иисус (1999)
Секретный агент 6.0
Секретный агент (1996)
Портрет леди 6.8
Портрет леди (1996)
Мария-Луиза, или Разрешение 5.9
Мария-Луиза, или Разрешение (1995)
Дети Свинга 6.8
Дети Свинга (1993)
Анастасия 6.7
Анастасия (1986)
На следующее утро 6.3
На следующее утро (1986)
Время приключений 6.4
Время приключений (2013)

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
5.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Geruth Что ты наделал?
Amled А ты, мать? Что ты наделала?
Geruth Ты пришёл в себя.
Amled Ты не можешь прийти в себя, если никогда не терял рассудок. В своём уме я всегда был. А где был твой разум? И где твои глаза?
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше