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Свингер Свингер
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Swinger

Свингер, 2016

2016 / Дания
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Главный герой с женой отправляются в загородный свингер клуб
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Свингер» снял датский режиссёр Миккель Мунч-Фалс, выпустивший в 2010 году ленту «Красивые люди». В его новой картине снялись такие актёры, как Мартин Бух («Месть»), Милле Динесен («Копенгаген»), Расмус Ботофт («Братья»), Тереза Дамсгаард («Кем мы становимся») и другие.

Лента «Свингер» расскажет историю успешного мужчины по имени Адам. Казалось бы, у него есть всё необходимое для полного счастья - красивая жена, сын, большой дом, машина и все материальные блага. Однако в его жизни не хватает остроты эмоций. И даже членство в свинг-клубе перестало доставлять было удовольствие. Но в один прекрасный день там появляется новая очаровательная девушка, которая крадёт сердце Адама...

- «Свингер» - второй полнометражный фильм режиссёра Миккеля Мунч-Фалса и первый за последние 6 лет

- Тереза Дамсгаард и Милле Динесен во второй раз играют в одном фильме

- В оригинале фильм называется «Swinger», что в переводе с датского означает «жизнелюб»

- Мартин Бух играл в дебютном фильме Мунч-Фалса «Красивые люди»

Чтобы хоть как то разжечь пламя страсти в опостылевшей семейной жизни и добавить изюминки в однообразно унылые будни, Адам с женой отправляются в загородный свингер клуб. Туда же, в поисках новых сексуальных приключений, приезжает и молодая пара влюбленных. Новые партнеры, новые эмоции, новые ощущения... После этих выходных никто из них уже не будет прежним.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 ноября 2017
Премьера в мире 22 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Прокатчик CD Land
Режиссер
Миккель Мунч-Фалс
Миккель Мунч-Фалс
В ролях
Мартин Бух
Мартин Бух
Милле Динесен
Милле Динесен
Расмус Ботофт
Расмус Ботофт
Тереза Дамсгаард
Тереза Дамсгаард
Дэн Зале
Дэн Зале
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свингер 4 постера
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«Свингер» – фильм обманчивый. Во-первых, его название переводится как «жизнелюб», однако главный герой в такой депрессии, что вот-вот впадет в ментальное небытие. Во-вторых, формально персонаж действительно свингер (состоит в клубе), но его включенность в сексуальные игрища минимальна, если не равна нулю. И, в-третьих, в фильме нет и намека на комедию, если не считать злобных издевательств автора над героями. В общем, ожидания, если таковые были, не только не…
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саундтрек фильма Свингер
Кадры из фильма Все кадры
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