Свингер, 2016

Фильм «Свингер» снял датский режиссёр Миккель Мунч-Фалс, выпустивший в 2010 году ленту «Красивые люди». В его новой картине снялись такие актёры, как Мартин Бух («Месть»), Милле Динесен («Копенгаген»), Расмус Ботофт («Братья»), Тереза Дамсгаард («Кем мы становимся») и другие.
Лента «Свингер» расскажет историю успешного мужчины по имени Адам. Казалось бы, у него есть всё необходимое для полного счастья - красивая жена, сын, большой дом, машина и все материальные блага. Однако в его жизни не хватает остроты эмоций. И даже членство в свинг-клубе перестало доставлять было удовольствие. Но в один прекрасный день там появляется новая очаровательная девушка, которая крадёт сердце Адама...
- «Свингер» - второй полнометражный фильм режиссёра Миккеля Мунч-Фалса и первый за последние 6 лет
- Тереза Дамсгаард и Милле Динесен во второй раз играют в одном фильме
- В оригинале фильм называется «Swinger», что в переводе с датского означает «жизнелюб»
- Мартин Бух играл в дебютном фильме Мунч-Фалса «Красивые люди»
Чтобы хоть как то разжечь пламя страсти в опостылевшей семейной жизни и добавить изюминки в однообразно унылые будни, Адам с женой отправляются в загородный свингер клуб. Туда же, в поисках новых сексуальных приключений, приезжает и молодая пара влюбленных. Новые партнеры, новые эмоции, новые ощущения... После этих выходных никто из них уже не будет прежним.