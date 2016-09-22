Свингер, 2016

Фильм «Свингер» снял датский режиссёр Миккель Мунч-Фалс, выпустивший в 2010 году ленту «Красивые люди». В его новой картине снялись такие актёры, как Мартин Бух («Месть»), Милле Динесен («Копенгаген»), Расмус Ботофт («Братья»), Тереза Дамсгаард («Кем мы становимся») и другие.

Лента «Свингер» расскажет историю успешного мужчины по имени Адам. Казалось бы, у него есть всё необходимое для полного счастья - красивая жена, сын, большой дом, машина и все материальные блага. Однако в его жизни не хватает остроты эмоций. И даже членство в свинг-клубе перестало доставлять было удовольствие. Но в один прекрасный день там появляется новая очаровательная девушка, которая крадёт сердце Адама...