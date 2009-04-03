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Постер фильма Избавь нас от лукавого
Постер фильма Избавь нас от лукавого
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Избавь нас от лукавого

Избавь нас от лукавого

Deliver Us From Evil / Fri os fra det onde 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ларс и Йоханнес — братья, у которых очень мало общего. Йоханнес — влиятельный юрист, у него есть красавица-жена и двое детей. Ларс водит грузовик, тяжело пьет и избивает свою подружку. Йоханнес возвращается в свой родной городок. Но проблемы начинаются в тот момент, когда Ларс сбивает женщину, утратив внимание за рулем. Он видит лишь один выход — переложить вину на Алена, безответного беженца из Боснии. Когда Ларс с Ингмаром, богобоязненным мужем жертвы и их друзьями, берутся за Алена, Йоханнес вступается за работягу и укрывает его у себя дома. Разбушевавшаяся пьяная толпа берет дом Йоханнеса с его семьей в осаду, и ничем не сдерживаемая анархия грозит обернуться террором.

Избавь нас от лукавого - трейлер
Избавь нас от лукавого  трейлер
Страна Дания / Швеция / Норвегия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 3 апреля 2009
Дата выхода
3 апреля 2009 Дания
Сборы в мире $69 513
Производство Greta Film AB, Obel Film, Thura Film
Другие названия
Fri os fra det onde, Deliver Us from Evil, Befrei uns von dem Bösen, Délivrez-nous du mal, Exagnismos tou kakou, Fräls oss ifrån ondo, I zbaw nas ode złego, Izbăveşte-ne de rău, Szabadíts meg minket a gonosztól, Избавь нас от лукавого
Режиссер
Оле Борнедаль
В ролях
Лассе Риммер
Лене Нистром
Фанни Борнедаль
Джейкоб Оттенстен
Лоне Линдорфф
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 15 декабря 2015, 23:13
Я всю дорогу сомневался, но последние титры поставили точку:Shortly after the baptism of his daughter Daniella, Ralph Sarchie retired from the NYPDHE… Читать дальше…
Катриона 16 февраля 2016, 02:24
Очень хотела пойти на этот фильм. Посмотрела рейтинг, и думаю - Вот это здорово!!! Наконец посмотрю классный фильм ужасов! В итоге! Начало фильма в… Читать дальше…
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Избавь нас от лукавого - трейлер
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