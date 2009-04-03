Ларс и Йоханнес — братья, у которых очень мало общего. Йоханнес — влиятельный юрист, у него есть красавица-жена и двое детей. Ларс водит грузовик, тяжело пьет и избивает свою подружку. Йоханнес возвращается в свой родной городок. Но проблемы начинаются в тот момент, когда Ларс сбивает женщину, утратив внимание за рулем. Он видит лишь один выход — переложить вину на Алена, безответного беженца из Боснии. Когда Ларс с Ингмаром, богобоязненным мужем жертвы и их друзьями, берутся за Алена, Йоханнес вступается за работягу и укрывает его у себя дома. Разбушевавшаяся пьяная толпа берет дом Йоханнеса с его семьей в осаду, и ничем не сдерживаемая анархия грозит обернуться террором.