Когда маленький, весёлый бегемот Мамбо Джамбо случайно превращается в гиганта, его жизнь меняется к худшему — кажется, навсегда. Теперь Мамбо вынужден отправиться в трудное путешествие, чтобы встретиться с непредсказуемой ведьмой. К счастью, к нему присоединяются лучшие друзья Мамбо. Задача всё ещё невыполнимая, но, по крайней мере, друзья преодолевают её вместе. Быть маленьким бегемотом, да и гигантским тоже непросто, а когда единственный путь к нормальному состоянию зависит от сотрудничества откровенной и озорной ведьмы, можно представить, сколько усилий это требует. Будем надеяться, что во время этого приключения Мамбо Джамбо обретёт уверенность в себе. В противном случае, это определённо будет невыполнимая миссия.