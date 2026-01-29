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Постер мультфильма Как Мамбо Джамбо стал гигантом
6.6
Киноафиша Фильмы Как Мамбо Джамбо стал гигантом
6.6

Как Мамбо Джамбо стал гигантом

, 2026
Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor
Дания / анимация, семейный, фэнтези
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Постер мультфильма Как Мамбо Джамбо стал гигантом
6.6
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Когда маленький, весёлый бегемот Мамбо Джамбо случайно превращается в гиганта, его жизнь меняется к худшему — кажется, навсегда. Теперь Мамбо вынужден отправиться в трудное путешествие, чтобы встретиться с непредсказуемой ведьмой. К счастью, к нему присоединяются лучшие друзья Мамбо. Задача всё ещё невыполнимая, но, по крайней мере, друзья преодолевают её вместе. Быть маленьким бегемотом, да и гигантским тоже непросто, а когда единственный путь к нормальному состоянию зависит от сотрудничества откровенной и озорной ведьмы, можно представить, сколько усилий это требует. Будем надеяться, что во время этого приключения Мамбо Джамбо обретёт уверенность в себе. В противном случае, это определённо будет невыполнимая миссия.

В ролях

Керстен Лефельдт
Baba Jaga
Ребекка Ронде Килерих
Geparden
Петер Жельдер
Krokodillen
Ларс Миккельсен
Ларс Миккельсен
Frede Mandrilaben
Сесиль Стенспил
Mumbos mor
Петер Фрёдин
Tapir
Dick Kaysø
Walther
Annevig Schelde Ebbe
Mimbo Jimbo
Asger Reher
Konrad
Victor Spanning
Mumbo Jumbo
Simon Stenspil
Bæver Formand
Режиссер Карстен Килерих
Сценарист Карстен Килерих, Jakob Martin Strid
Композитор Хальфдан Э
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 14 апреля 2026
Премьера в мире 29 января 2026
Дата выхода
29 мая 2026 Болгария
30 апреля 2026 Вьетнам
29 октября 2026 Германия
29 января 2026 Дания
16 апреля 2026 Исландия Allowed
29 мая 2026 Польша
11 июня 2026 Португалия
15 мая 2026 Румыния
4 июня 2026 Чехия
3 июня 2026 Южная Корея ALL
Сборы в мире $410 779
Производство A-Film Productions, Den Vestdanske Filmpulje, Nordisk Film & TV-Fond
Другие названия
Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor, Mumbo Jumbo, Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș, Da Mumbo Jumbo ble kjempestor, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, När Mumbo Jumbo blev jättestor, Niesamowita historia Mumbo Jumbo, Мъмбо Джъмбо, Da Mumbo Jumbo blev kaempestor

Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 24 июля 2026

Отзывы о мультфильме

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