Пир Бабетты, 1987

В семью только что скончавшегося Лоренца Лёвенхьельма, который воспитал в истово протестантском духе двух своих дочерей — Мартину и Филиппу, названных так в честь Мартина Лютера и его соратника Филиппа Меланхтона, приезжает из Франции в качестве домоправительницы женщина по имени Бабетта. На самом-то деле, она была вынуждена бросить всё и сбежать из Парижа, охваченного революцией 1871 года, захватив с собой только лотерейный билет, который ежегодно проверял её друг, пока не сообщил через 14 лет, что Бабетта выиграла солидную сумму — 10 тысяч франков. Решив вернуться на родину, Бабетта захотела на прощание отблагодарить сестер за их добросердечность и великодушие…