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Пир Бабетты Пир Бабетты
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Babettes gæstebud

Пир Бабетты, 1987

1987 / Дания
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

В семью только что скончавшегося Лоренца Лёвенхьельма, который воспитал в истово протестантском духе двух своих дочерей — Мартину и Филиппу, названных так в честь Мартина Лютера и его соратника Филиппа Меланхтона, приезжает из Франции в качестве домоправительницы женщина по имени Бабетта. На самом-то деле, она была вынуждена бросить всё и сбежать из Парижа, охваченного революцией 1871 года, захватив с собой только лотерейный билет, который ежегодно проверял её друг, пока не сообщил через 14 лет, что Бабетта выиграла солидную сумму — 10 тысяч франков. Решив вернуться на родину, Бабетта захотела на прощание отблагодарить сестер за их добросердечность и великодушие…

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1987
Возраст 18+
Режиссер
Гэбриел Аксел
В ролях
Стефан Одран
Биргитте Федерспиль
Ярл Кулле
Бодил Кьер
Биби Андерссон
Биби Андерссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пир Бабетты 8 постеров
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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