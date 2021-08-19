Ниндзя в клеточку 2, 2021

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о выходе в прокат 7.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 26 минут Год выпуска 2021 Премьера онлайн 18 марта 2022 Премьера в мире 19 августа 2021 Режиссер Торбьорн Кристофферсен Все актеры и съемочная группа 1 постер

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