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Ниндзя в клеточку 2
Ternet Ninja 2
Ниндзя в клеточку 2, 2021
2021 / Дания
7.0
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голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
боевик
приключения
анимация
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7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
18 марта 2022
Премьера в мире
19 августа 2021
Режиссер
Торбьорн Кристофферсен
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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