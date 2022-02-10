Борьба со льдом, 2022

Создатели картины старались использовать как можно меньше графики, чтобы натурально передать зрителю чарующе опасную природу заснеженных островов. Нетронутая красота контрастирует с тяжелыми личными и физическими испытаниями героев, идущих в неизвестность.
Двигателем сюжета и мотивацией персонажей стало простое человеческое любопытство, а также жажда познать неизведанное. Каждому человеку в той или иной степени хочется стать первооткрывателем и ступить туда, где еще не был простой смертный.
На первый план картины выходят отношения путешественников. Они проверяют себя и друг друга на прочность и выносливость, однако у каждого есть свои чувства, эмоции и секреты, которые невозможно утаить, находясь в условиях выживания.
Тема истории как никогда актуальна в период пандемии, так как в фильме исследователи находятся в полной изоляции от мира, балансируя между жизнью и смертью. Их выручает только надежда на спасение и опора в лице товарища.
Сюжет раскрывает важность социализации человека, его эмоциональной зрелости и адаптивности к любым обстоятельствам. Это история о наболевшем, особенно в период нестабильности мира, которая поможет зрителю пересмотреть свои ориентиры и взгляды на многие вещи.
Фильм впервые показали зрителям в 2022 году на международном кинофестивале в Берлине, однако в основную конкурсную программу он не вошел. Лента была создана для цифрового релиза потокового сервиса Netflix и доступна для просмотра в линейке Originals.
За основу сюжета картины взята реальная история. Главному герою, капитану Миккельсену, на момент произошедших событий было 29 лет, а воплотившему его на экране Николаю Костер-Вальдау – 51 год.
Съемки проходили в настоящих ледниках на территории Гренландии и Исландии. Для этого в проект был приглашен продюсер Бальтасар Кормакур, у которого богатый опыт работы с фильмами подобной направленности. Многие сцены приходилось снимать по несколько часов при температуре -25 градусов.
Фильм является художественной адаптацией произведения «Двое против льда» писателя и исследователя Эйнара Миккельсена, которое было опубликовано посмертно. Сюжет описывает его экспедицию в Восточную Гренландию в 1909 году с неопытным членом экипажа Ивером Иверсеном.
В библиотеке оригинальных проектов Netflix до этого не было фильма, снятого в сказочных пейзажах Исландии.
1909 г. Двух исследователей, участников Датской экспедиции, бросают в покрытой льдом Гренландии, и теперь они вынуждены бороться за жизнь.