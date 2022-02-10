Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Борьба со льдом Борьба со льдом
Киноафиша Фильмы Борьба со льдом
Against the Ice

Борьба со льдом, 2022

2022 / Исландия / Дания
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Создатели картины старались использовать как можно меньше графики, чтобы натурально передать зрителю чарующе опасную природу заснеженных островов. Нетронутая красота контрастирует с тяжелыми личными и физическими испытаниями героев, идущих в неизвестность.

Двигателем сюжета и мотивацией персонажей стало простое человеческое любопытство, а также жажда познать неизведанное. Каждому человеку в той или иной степени хочется стать первооткрывателем и ступить туда, где еще не был простой смертный.

На первый план картины выходят отношения путешественников. Они проверяют себя и друг друга на прочность и выносливость, однако у каждого есть свои чувства, эмоции и секреты, которые невозможно утаить, находясь в условиях выживания.

Тема истории как никогда актуальна в период пандемии, так как в фильме исследователи находятся в полной изоляции от мира, балансируя между жизнью и смертью. Их выручает только надежда на спасение и опора в лице товарища.

Сюжет раскрывает важность социализации человека, его эмоциональной зрелости и адаптивности к любым обстоятельствам. Это история о наболевшем, особенно в период нестабильности мира, которая поможет зрителю пересмотреть свои ориентиры и взгляды на многие вещи.

Фильм впервые показали зрителям в 2022 году на международном кинофестивале в Берлине, однако в основную конкурсную программу он не вошел. Лента была создана для цифрового релиза потокового сервиса Netflix и доступна для просмотра в линейке Originals.

За основу сюжета картины взята реальная история. Главному герою, капитану Миккельсену, на момент произошедших событий было 29 лет, а воплотившему его на экране Николаю Костер-Вальдау – 51 год.

Съемки проходили в настоящих ледниках на территории Гренландии и Исландии. Для этого в проект был приглашен продюсер Бальтасар Кормакур, у которого богатый опыт работы с фильмами подобной направленности. Многие сцены приходилось снимать по несколько часов при температуре -25 градусов.

Фильм является художественной адаптацией произведения «Двое против льда» писателя и исследователя Эйнара Миккельсена, которое было опубликовано посмертно. Сюжет описывает его экспедицию в Восточную Гренландию в 1909 году с неопытным членом экипажа Ивером Иверсеном.

В библиотеке оригинальных проектов Netflix до этого не было фильма, снятого в сказочных пейзажах Исландии.

1909 г. Двух исследователей, участников Датской экспедиции, бросают в покрытой льдом Гренландии, и теперь они вынуждены бороться за жизнь.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 марта 2022
Премьера в мире 10 февраля 2022
Возраст 12+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Петер Флинт
В ролях
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Джо Коул
Джо Коул
Хейда Рид
Хейда Рид
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Дайармейд Мерта
Дайармейд Мерта
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Борьба со льдом 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивно для Киноафиши: Николай Костер-Вальдау и Джо Коул говорят о знаменательных ролях и новом фильме на Netflix В рамках пресс-конференции Берлинского кинофестиваля к фильму «Борьба со льдом», который уже в начале марта выйдет на Netflix, ведущие актеры и создатели рассказали Киноафише о трудностях во время съемок, эмоциональных арках героев, а также поделились компонентами, которые для них составляют запоминающиеся роли.
Написать
16 февраля 2022 18:18
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши