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Цветения пора Цветения пора
Киноафиша Фильмы Цветения пора
Lust och fagring stor

Цветения пора, 1995

1995 / Швеция / Дания
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
1943 год. Нейтральная Швеция. Небольшой городок Мальмо. В начале картины дается отрывок из лекции о половом созревании и влечении, а потом рассказывается история любви пятнадцатилетнего старшеклассника Стига и его школьной учительницы Виолы. Ей 37 лет, она замужем за нелюбимым, но добрым и безобидным алкоголиком, обожающим ее, но любовь не поддается контролю. Это чувство переживает само себя и сменяется ревностью, местью и ненавистью... Картина заслуженно получила Специальный приз МКФ в Берлине в 1996 году и номинацию на "Оскар" в категории лучшего иностранного фильма, так как по глубине, наблюдательности и психологизму поднимается выше простого изложения сюжета. Любители серьезного кино не должны пропустить этой ленты. Это Вам не "Частные уроки" с Сильвией Кристель.
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 8 марта 1995
Режиссер
Бу Видерберг
В ролях
Йохан Видерберг
Томас фон Бромссен
Карин Хулдт
Нина Гюнке
Бьорн Кьеллман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Цветения пора 2 постера
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17 сентября 2021 19:00
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