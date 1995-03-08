Цветения пора, 1995

1943 год. Нейтральная Швеция. Небольшой городок Мальмо. В начале картины дается отрывок из лекции о половом созревании и влечении, а потом рассказывается история любви пятнадцатилетнего старшеклассника Стига и его школьной учительницы Виолы. Ей 37 лет, она замужем за нелюбимым, но добрым и безобидным алкоголиком, обожающим ее, но любовь не поддается контролю. Это чувство переживает само себя и сменяется ревностью, местью и ненавистью... Картина заслуженно получила Специальный приз МКФ в Берлине в 1996 году и номинацию на "Оскар" в категории лучшего иностранного фильма, так как по глубине, наблюдательности и психологизму поднимается выше простого изложения сюжета. Любители серьезного кино не должны пропустить этой ленты. Это Вам не "Частные уроки" с Сильвией Кристель.

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