Это динамичная черная комедия о ночной жизни 101-го района, который находится на окраине Рейкьявика, - режиссерский дебют известного исландского киноактера Балтазара Кормакура. Фильм рассказывает историю безработного бездельника, который живет в квартире матери и ни к чему не стремится. Но случайная встреча с учительницей танцев фламенко заставляет его повзрослеть.
|26 декабря 2002
|Аргентина
|1 июня 2001
|Великобритания
|4 июля 2002
|Венгрия
|20 июня 2002
|Германия
|10 апреля 2005
|Исландия
|5 июля 2002
|Испания
|11 ноября 2000
|США
|31 октября 2001
|Франция
|15 марта 2001
|Чехия
|8 апреля 2001
|Япония