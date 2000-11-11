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Постер фильма 101 Рейкьявик
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Киноафиша Фильмы 101 Рейкьявик

101 Рейкьявик

101 Reykjavík 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это динамичная черная комедия о ночной жизни 101-го района, который находится на окраине Рейкьявика, - режиссерский дебют известного исландского киноактера Балтазара Кормакура. Фильм рассказывает историю безработного бездельника, который живет в квартире матери и ни к чему не стремится. Но случайная встреча с учительницей танцев фламенко заставляет его повзрослеть.

Страна Исландия / Дания / Франция / Норвегия / Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 12 октября 2019
Премьера в мире 11 ноября 2000
Дата выхода
26 декабря 2002 Аргентина
1 июня 2001 Великобритания
4 июля 2002 Венгрия
20 июня 2002 Германия
10 апреля 2005 Исландия
5 июля 2002 Испания
11 ноября 2000 США
31 октября 2001 Франция
15 марта 2001 Чехия
8 апреля 2001 Япония
Сборы в мире $546 459
Производство Blueeyes Productions, Filmhuset Produksjoner, Liberator Productions
Другие названия
101 Reykjavík, 101 Reykjavik, 101 Reikiavik, 101 Réikiavik, 101 Rejkjavik, 101 Rvk, 101 Ρέικιαβικ, 101 Рейкьявик, 101 Рейкявик, 101レイキャヴィーク, Invierno caliente, S milenkou mé matky, 冰點下的幸福
В ролях
Виктория Абриль
Виктория Абриль
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb
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