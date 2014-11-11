Вяз и чайка, 2015

Свободная богемная жизнь артистки заканчивается для Оливии, как только она узнает о том, что беременна. Для ее бойфренда и партнера Сержа тонкая грань между реальностью и ролью на сцене тоже стремительно исчезает. Эмоционально напряженный период разворачивается как чувственная смесь спонтанности и постановочных элементов в личной жизни двух актеров, как поэтическое и экзистенциональное погружение в состояние души Оливии. Хорошая новость о приглашении актеров на сцену в пьесу «Чайка» в Нью-Йорке омрачена тем, что Оливия не может присоединиться. Что чувствует актер, когда остается наедине со своим внутренним «я»? «Вяз и чайка» — это современный гибрид классического театра и романа Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй».