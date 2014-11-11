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Вяз и чайка
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Olmo & the Seagull

Вяз и чайка, 2015

2015 / Дания / Бразилия / Франция / Португалия
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15 голосов
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О фильме

Свободная богемная жизнь артистки заканчивается для Оливии, как только она узнает о том, что беременна. Для ее бойфренда и партнера Сержа тонкая грань между реальностью и ролью на сцене тоже стремительно исчезает. Эмоционально напряженный период разворачивается как чувственная смесь спонтанности и постановочных элементов в личной жизни двух актеров, как поэтическое и экзистенциональное погружение в состояние души Оливии. Хорошая новость о приглашении актеров на сцену в пьесу «Чайка» в Нью-Йорке омрачена тем, что Оливия не может присоединиться. Что чувствует актер, когда остается наедине со своим внутренним «я»? «Вяз и чайка» — это современный гибрид классического театра и романа Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй».

7.3 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 11 ноября 2014
Возраст 18+
Режиссер
Петра Коста
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вяз и чайка 2 постера
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